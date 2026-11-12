İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı, taksiciler arasında yaşanan kavga nedeniyle hareketli anlara sahne oldu. İddiaya göre yolcu alma konusunda anlaşmazlık yaşayan taksiciler arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü.

Olay, 11 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. Kavganın büyümesi üzerine yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİSİN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KAVGA SÜRDÜ

Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sırasında da taraflar arasındaki gerginlik devam etti. Şüphelilerin polis aracının önünde bir süre daha kavga ettiği öğrenildi. Yaşanan olay nedeniyle havalimanı çevresindeki trafikte de aksama meydana geldi.

Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 15 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Şüphelilerden 3'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 12 kişi hakkında ise 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldı.

5 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına karar verildi.

Diğer 7 şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.