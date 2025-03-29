İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Bir pilot, pist yakınlarında hareket eden bir tilkiyi fark etti ve hemen Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Pilotun uyarısının ardından kalkış trafiği bir süreliğine durduruldu.

Apron görevlileri, pist çevresi ve üstünde incelemeler yaparak tilkinin uçuş güvenliğine tehdit oluşturabilecek bir durum yaratıp yaratmadığını kontrol etti. Yapılan denetimlerin ardından, tilki pistten uzaklaştırıldı ve uçuşlar normale döndü. Pilotun uyarısı ve hava trafik kontrolörleriyle yaptığı telsiz konuşmaları kayıtlara da geçti.