İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda satışa sunulan bir pet şişe suyun fiyatının 380 lira olduğu görüldü. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla konu gündem oldu. 'TEMEL İNSANİ İHTİYAÇ...' Güvenlik kontrolünün ardından alternatif alışveriş imkanı bulamayan vatandaşlar, temel bir insani ihtiyaç olan suyun bu fiyatlara ulaşmasını fırsatçılık olarak değerlendirdi. Fiyatın sosyal medyada gündem olmasının ardından havalimanlarında satılan temel ihtiyaç ürünlerine yönelik düzenleme yapılması yönünde çağrılar da yapıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.