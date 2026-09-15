İstanbul’da havalimanındaki yüksek fiyatlar, bir kez daha gündeme geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda satılan 1 litrelik suyun fiyatının 380 TL olması, yolcular tarafından tepkiyle karşılandı.

Güvenlik prosedürleri gereği yolcuların dışarıdan sıvı getirememesi, terminal içindeki işletmelerin fiyat tarifelerini belirleyici bir faktör haline getiriyor. Temel ihtiyaç maddesi olan suyun bu fiyattan satılması, sosyal medyada fahiş fiyat tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

"DENETİM ÇAĞIRISI YENİLENDİ"

Bu durum, son aylarda tekrarlayan yüksek fiyat skandallarının bir diğer örneği oldu. Daha önce aynı havalimanında bir vatandaşın tek bir sandviç için 550 TL, bir bardak çay için ise 185 TL ödemesi ve toplam faturanın 735 TL olması da geniş yankı uyandırıştı.

Yolcular ve sosyal medya kullananlar, havalimanlarındaki yeme-içme alanlarındaki fiyat tarifelerine yönelik denetimlerin artırılmasını talep ediyor.

Konuyla ilgili yetkili kurumlardan ve havalimanı yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.