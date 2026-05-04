Şişli'nin Eskişehir Mahallesi'nde dün saat 08.15 sıralarında meydana gelen olayda, İdris Ç. (32) eski sevgilisi Çiğdem A.'nın (42) evine anahtarla giriş yaptı. İdris Ç., dairede Çiğdem A.'nın erkek arkadaşı Selami Ö. (28) ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
YENİ SEVGİLİYİ 7 KEZ BIÇAKLADI
Kavga sırasında İdris Ç., beraberindeki bıçakla Selami Ö.’yü vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçakladı ve başına yumruk attı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Selami Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
19 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Yapılan incelemelerde İdris Ç.’nin poliste 5 'evden hırsızlık', 1 'uyuşturucu madde ticareti' ve 3 'kasten yaralama' olmak üzere toplam 19 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, olayda kullandığı bıçakla İdris Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Feriköy Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen şüpheli hakkında 'kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldı.