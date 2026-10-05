Geçen yıl 11 Kasım günü Gürcistan‘da düşen C-130-E tipi Herkül kargo uçağında 20 askerimizin şehit oldu ve 17 adet Herkül uçağın kullanımı geçici süreyle durduruldu. Yaşlanan bu uçakların yerine İngiltere’den C130J modeli yeni versiyon “Süper Herkül’’ uçaklar alınıyor. İngiltere’den 20 adet Eurofighter savaş uçağı almak için de geçen ay antlaşma yapılmıştı.

5.4 MİLYAR STERLİN

32 adet savaş ve kargo uçağı için yaklaşık 6 milyar sterlin ödenecek. İngiliz hükümeti yayımladığı savunma ihracatı verilerinde Türkiye’ye ikinci el 12 adet C-130J kargo uçağı satış değerinin 550 milyon sterlin olduğunu açıkladı. 20 adet Eurofighter savaş uçağına ise mühimmat ve ekipmanları ile birlikte 5.4 milyar sterlin ödenecek.

SORUNSUZ ÇALIŞTI

Kayseri Hava Bakım Fabrikasından bir Tuğgeneral başkanlığındaki heyet, Cambridge Marshall Aerospace Merkezine giderek, Süper Herkül uçaklarını inceledi. Bu uçaklarının alınması ile birlikte bazıları 52 yaşında olan Kayseri 222. “Alev’’ filodaki C130-E Herküller yenilenecek. Daha güçlü motoru olan Süper Herküller, uzun menzil ve yüksek hız yapıyor, kısa pistlerden de kalkabiliyor.

11 Kasın 2025’de Azerbaycan’dan havalanan ve Gürcistan üzerinde düşen C-130-E tipi Herkül kargo uçağında bir Yarbay iki Binbaşı, iki Üsteğmen ile 15 havacı astsubay şehit oldu. Kaza sonrası uçağın kara kutusu (FDR) incelendi ve 5 ay sonra açıklandı.

Kaza anına kadar ekibin konuşmaları ve her şeyin normal olduğu olayın ani geliştiği vurgulandı. Motor ve pervaneler kaza anına kadar sorunsuz çalıştı. Enkazdan alınan numunelerde patlayıcı madde artığına rastlanmadı. Uçakta her iki kanadın üst kısmında bulunan dingilerden biri yanıcı-patlayıcı olmayan CO2 gazı ile dolu tüplerle beraber yuvasından çıkıp, kuyruk-gövde kısmına vurdu. Oluşan hasarın uçağın düşmesine yol açmış olabileceği değerlendirildi. MSB “Nihai rapor, kamuoyu ile paylaşılacaktır’’ açıklaması yaptı ancak henüz açıklamada bulunulmadı.

İngiltere’den 20 Eurofighter alındı

Vetolu F-35’lerin açığını Eurofighter’lar kapatacak

İngiltere’den alınacak 20 adet Eurofighter savaş uçaklarının üzerinde ise gelişmiş silah sistemleri bulunuyor. 2900 kilometre menzili ile saatte 2500 kilometre hız yapıyor. İngiliz-İspanyol- Alman ve İtalyan ortak yapımı Eurofighter uçaklarının Hava Kuvvetlerine katılması ile birlikte F-16’lardan oluşan Ceylan, Hançer, Tunç, Akıncı, Öncel, Yarasa, Kaplan, Kobra, Atmaca, Pars ve Zıpkın adlı filolar güçlenecek, yaptırımlara takıldığı için alamadığımız F-35 açığı da kapanacak.