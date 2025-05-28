Zirveye çıkan enflasyon ve faiz bir süre düşse de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla yönünü tekrar yukarı çevirdi. Kredi faizleri fırladı, reel sektörü iflas, çalışanları işsizlik korkusu sardı. ‘Sabır’ istenen kesim Şimşek’i hedefe koydu. Şimdi gündemde kabine revizyonu var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ya Mehmet Şimşek’i görevden alıp ‘nas’a döneceği ya da düşmeyen enflasyon ve faiz için daha fazla sabır isteyeceği konuşuluyor.

HEDEF TAHTASINA KONDU

Emirle düşürülen faizin yol açtığı ağır tahribat ancak 2023 seçimlerinden sonra dikkate alındı. Erdoğan yeni bir kararla Mehmet Şimşek’i ekonominin başına getirdi. Erdoğan, Şimşek’e tam destek verirken, Merkez Bankası seri artışlarla faizleri yüzde 50’ye kadar çıkardı. Bayramdan sonra kapsamlı bir kabine revizyonu bekleniyor. En çok merak edilen ise, iktidara yakın çevrelerin hedef tahtasına koyduğu Mehmet Şimşek’in görevden alınıp alınmayacağı. İktidarın Şimşek’e mecbur olduğu, gönderilmesi halinde iktidarın da ayakta kalamayacağı yönünde görüşler ağır bassa da Erdoğan’ın her zaman sürpriz yapabileceği iyi biliniyor. Bilinmeyen ise, Şimşek’in görevden alınması halinde ekonomide hangi yola girileceği. Ekonomi çevreleri şu soruya yanıt arıyor: “Şimşek’in görevine son verilmesi halinde yeniden ‘nas’a mı dönülecek yoksa yeni bir isim getirilip halktan daha fazla sabır mı istenecek”?

Halka KKM üzerinden 1.5 trilyona ulaşan fatura çıktı

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan faizler yüzde 19, enflasyon yüzde 16’larda seyrederken “Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum” deyip ekonomi yönetimini değiştirdi. Yeni yönetim faizleri emirle yüzde 8.5’e düşürdü. Ancak bu sefer de döviz ve enflasyon füze gibi çıktı. İktidar dövize talebi kırmak için 21 Aralık 2021’de Kur Korumalı Mevduatı (KKM) icat etmek zorunda kaldı. Türkiye ilk kez parasını TL’ye yatırana kur kazancı garantisi verdi. Halka KKM üzerinden 1.5 trilyon lirayı aşan ek fatura çıktı, Merkez Bankası tarihi zararla karşılaştı.