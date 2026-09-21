Kentte 19 Eylül'de gece saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası kentte birçok noktada heyelanlar meydana gelirken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Metrekareye 186 kilogram yağışın düştüğü İyidere ilçesinde, ırmağın taşmasıyla ilçe merkezi balçık ve sularla kaplandı.

İş yerlerini su basan ilçede çok sayıda araç da hasar gördü. İlçeden geçen Yalıboyu Caddesi sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.

İlçe merkezinde taşkın sonrası ekiplerin başlattığı temizlik çalışmaları devam ediyor. Sel sularının tahliye edildiği caddede sular çekilince geriye çamur kaldı.

Temizlik çalışmalarının sürdüğü ilçede, hasar tespiti sürdürülüyor. İlk belirlemelere göre 12 araç ve 21 işletmede hasar oluşurken, hasar tespit çalışmalarının çarşamba günü tamamlanması hedefleniyor.

Öte yandan suların çekildiği ilçede çamurlu yollar ve heyelanlı çay bahçelerinde yapılan çay hasadı havadan görüntülendi. Bölge halkı, çamurlu yollara ve zorlu arazi şartlarına aldırış etmeden son sürgün çaylarının hasadına devam etti.