Uzun yıllar Galatasaray ve Milli Takım'da forma giyen Sabrı Sarıoğlu'nun adı bu kez yeşil sahalarda değil adliye koridorlarında yankılanıyor.
Milli futbolcu iddiaya göre spor salonunda tanıştığı genç bir kadınla uzun süredir birliktelik yaşıyordu.
KÜRTAJ İDDİASI
Sarıoğlu'nun genç kadına evlilik vaadinde bulunduğu daha sonra da hamile bıraktığı ileri sürüldü.
Sarıoğlu, genç kadınla zaman zaman Milli Takım kamplarında bazen de otellerde görüşüyordu.
YAŞAK AŞKI OTEL ÇALIŞANI EŞİNE İHBAR ETTİ
İddiaya göre yaşak aşkı otel görevlisi deşifre etti.
Otel görevlisi, Sarıoğlu'nun pilot olan eşi Yağmur Sarıoğlu yaşananları anlattı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Ekol TV'den Büşra Seyis'in haberine göre genç kadın, Sabri Sarıoğlu hakkında evlilik vaadiyle kandırılma ve zorla kürtaj iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.