Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, son günlerde gündeme gelen iddialarla ilgili ilk kez konuştu. Hakkında ortaya atılan 'ihanet', 'şiddet' ve 'zorla kürtaj' yaptırdığı' iddialarıyla ilgili Sarıoğlu, konuyu yargıya taşıdıklarını duyurdu.



Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun, geçen yıl eşi Yağmur Sarıoğlu'nu aldattığı iddia edilmişti. Sarıoğlu'nun ilişki yaşadığı öne sürülen kadının hamile kaldığı, ardından kürtaj süreci nedeniyle aile içinde büyük bir kriz çıktığı ileri sürülmüştü.

LARA'DAN SUÇLAMA

Habertürk'ün haberine göre; Lara Aslan isimli bir kadın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla eski futbolcuya yönelik dikkat çeken suçlamalarda bulundu.Lara Aslan, maddi, fiziksel ve cinsel sağlık boyutuna uzanan çok sayıda suçlama yöneltti.

''HAMİLEYKEN ŞİDDET GÖRDÜM''

Sosyal medyadan açıklama yayımlayan Aslan, “Bana bulaştırdığın hastalığın ceremesini çekerken demediğini bırakmadın” sözleriyle sağlıkla ilgili ciddi bir iddiayı gündeme taşıdı. Aslan ayrıca, “Hamileyken şiddet gördüm. Bu yaşadıklarımın en küçüğü olarak kalmış" cümlelerini belirtti.





''BANA 30 BİN DOLARDAN FAZLA BORCU VAR''

Aslan, maddi olarak da zarara uğradığını söyleyerek, “4 yıl, hayatımdan, sağlığımdan çalınan 4 yıl. Bana hâlâ 30 bin dolardan fazla borcu var" mesajını yazarak Sabri Sarıoğlu'na suçlamalar yöneltti.

''ÇOCUKLARI ABLA DİYİYORDU'' İDDİASI

Öte yandan Sabah'ın haberine göre ise; Lara Aslan ve Sabri Sarıoğlu'nun görüşmelerin çoğunlukla Sarıoğlu'nun eşinin şehir dışında olduğu dönemlere denk getirildiği, çocukların ise genç kadına "abla" diye hitap ettiği öne sürülürken, ilişkinin gizliliğinin korunması için çeşitli gerekçeler üretildiği iddia edildi. Lara Aslan, hamile kaldıktan sonra bebeğini dünyaya getirmek istediğini ancak hem Sabri Sarıoğlu'nun hem de çevresindekilerin baskısı sonucu kürtaja zorlandığını öne sürdü. Aslan yaşadıklarını "Gençliğimi, yıllarımı ve bir bebeğimi kaybettim" sözleriyle özetledi.





''İDDİALAR YALAN''

Tüm bu iddiaların ardından Sabri Sarıoğlu, Habertürk'e konuştu. Sarıoğlu, "İddiaların hepsi yalan ve iftira. Benim üzerimden prim yapılmaya çalışılıyor. Olayı yargıya taşıyarak, suç duyurusunda bulunduk" dedi.

GÖZLER YAĞMUR SARIOĞLU'NA ÇEVRİLDİ

Lara Aslan'ın yeni iddiaları sonrasında gözler Yağmur Sarıoğlu'nun yapacağı açıklamalara çevrildi. Kaptan pilotluk yapan Yağmur Sarıoğlu, boşanacakları yönünde çıkan iddiaların ardından geçmişte yaptığı açıklamada, "Boşanma kararı kesinlikle yok. Eşimle aramızda hiçbir problem yok. Herkes hayatının bir döneminde böyle şeyler yaşar. Önemsiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Çocuklarımızla mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.