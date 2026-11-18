Çin'in başkenti Pekin'deki Beihang Üniversitesi'nden araştırmacılar, saç dökülmesine yönelik yeni bir tedavi yöntemi üzerinde çalıştı. "Detangle" adı verilen biyoelektronik tarak, saç köklerini uyarmayı ve tedavi edici maddelerin derinin alt katmanlarına ulaşmasını hedefliyor.

Geliştirilen cihaz, fiziksel uyarım ile moleküler düzeyde ilaç aktarımını bir araya getiriyor. Farklı uzunluklarda ve dönüşümlü şekilde tasarlanan tarak dişleri, saç derisini hafifçe kaldırırken darbeli elektrik alanları oluşturuyor.

SAÇ KÖKLERİNİN DAHA DERİNİNE ULAŞIYOR

Araştırmacıların geliştirdiği sistemde kullanılan elektrik alanlarının, diğer tedavi yöntemlerine kıyasla saç köklerinin yaklaşık 9 kat daha derinine nüfuz edebildiği belirtiliyor. Böylece tedavi edici maddelerin hedeflenen bölgelere daha etkili şekilde ulaştırılması amaçlanıyor.

28 GÜNLÜK DENEYDE YÜZDE 97,85 BAŞARI

Biyoelektronik tarak, laboratuvar ortamında saç dökülmesi oluşturulan fareler üzerinde test edildi. Üç günde bir uygulanan tedavi, toplam 28 gün boyunca sürdürüldü.

Deney sonunda farelerde yüzde 97,85 oranında yeniden saç çıkışı elde edildi. Araştırmacılar, yöntemin standart ilaç tedavilerine kıyasla daha başarılı sonuçlar verdiğini bildirdi.

İNSANLARDA DA AYNI SONUÇ ALINACAK MI?

Deney sonuçları dikkat çekse de yöntemin insanlar üzerinde de aynı başarıyı gösterip göstermeyeceği henüz bilinmiyor. Farelerin deri yapısının insan kafa derisinden daha ince olması, teknolojinin insanlarda uygulanması sırasında bazı teknik zorluklara yol açabilir.

Bunun yanı sıra deneylerdeki saç dökülmesinin laboratuvar ortamında yapay olarak oluşturulması da önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor. İnsanlarda görülen saç dökülmesinin nedenleri ve gelişim süreci farklılık gösterebildiğinden, farelerde elde edilen sonuçların doğrudan insanlara uyarlanması mümkün değil.

Şimdilik deneysel aşamada bulunan biyoelektronik tarağın insanlar üzerindeki güvenilirliği ve etkinliği için yeni araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.