Saç ekimi, son yıllarda yalnızca estetik bir işlem olmanın ötesine geçerek kişisel imaj ve özgüven açısından önemli bir nokta oldu.

Özellikle FUE saç ekimi tekniğinin yaygınlaşmasıyla beraber Türkiye, uluslararası alanda dikkat çeken merkezlerden biri olurken, doğal sonuç elde etme konusu da sektördeki en önemli tartışma başlıklarından biri haline geldi.

Uzmanlara göre her saç ekiminin aynı sonucu vermemesinin temelinde ise operasyon sürecindeki yaklaşım farkları yer alıyor.

Saç ekimi alanında çalışmalar yapan Dr. Koray Erdoğan, sektördeki en büyük ayrışmanın kullanılan tekniklerden çok, bu tekniklerin kim tarafından ve nasıl uygulandığında ortaya çıktığını belirtiyor.

Erdoğan’a göre doğal görünümü belirleyen üç temel unsur öne çıkıyor: operasyonun kritik aşamalarında doktorun doğrudan yer alması, kişiye özel yaklaşım ve doktorun operasyonun aktif parçası olması.

Uzmanlara göre saç ekiminde en kritik aşamalardan biri “kanal açma” işlemi olarak değerlendiriliyor. Saçların çıkış yönü, açısı ve yoğunluğu bu aşamada şekillendiği için doğal görünüm büyük ölçüde burada belirleniyor.

Dr. Koray Erdoğan’ın yaklaşımında, saç çizgisinin planlanmasından kanal açma sürecine kadar kritik adımlarda doktorun doğrudan sürece dahil olduğu ifade ediliyor. Saç çizgisinin kişinin yüz yapısı, yaşı ve ilerleyen dönemde oluşabilecek saç dökülme ihtimali dikkate alınarak planlandığı belirtiliyor.

Sektörde sıkça gündeme gelen “fabrika klinik” modeli ise tartışmaların odağında yer alıyor. Bu sistemde operasyonların büyük bölümünün teknik ekipler tarafından yürütüldüğü, gün içinde çok sayıda işlem yapılmasının kişiye özel planlamayı zorlaştırdığı ifade ediliyor. Buna karşılık bireysel yaklaşım modelinde her hastanın ayrı değerlendirilerek operasyon planının özel olarak hazırlandığı aktarılıyor.

Bir diğer önemli unsurun ise doktorun operasyonun yalnızca “ismi” değil, doğrudan uygulayıcısı olması olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, saç çizgisinin belirlenmesi ve kanal açılması gibi sonucu doğrudan etkileyen aşamalarda doktorun aktif rol üstlenmesinin doğal sonuç açısından belirleyici olduğunu vurguluyor.