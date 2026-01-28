Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'li bir kadının, Suriye ordusu tarafından saçının kesilmesinin ardından DEM Partililer sosyal medyada saç örme akımı başlattı.

Akıma katılanlardan biri de Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire İ.A. idi.

Hemşire İ.A., saçlarını örüp 'Aynı saç değil belki ama aynı acı, aynı his' notu ve Kürtçe bir şarkıyla sosyal medyada paylaşım yaptı.

Gözaltına alınan hemşire ifadesinde, "Pişmanım benim devlet yanlısı paylaşımlarım da var. Zazayım, Kürtçe bilmiyorum şarkı sözlerini bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

'GÖREVİMDEN UZAKLAŞTIRILDIM'

Serbest bırakılan hemşire İ.A. yaptığı açıklamada "Ters kelepçeyle akşam saatlerinde gözaltına alındım ve sonrasında evim arandı. Yurt dışı yasağıyla tutuksuz yargılanmama karar verildi. Görevimden uzaklaştırıldım" dedi.

'TAZMİNATI SOKAK HAYVANLARINA BAĞIŞLAYACAĞIM'

Hemşirenin sosyal medyadan yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

Bu süre zarfında hakkımda asılsız yayın, paylaşım yapan, ölüm tehditlerinde bulunan, küfür, hakaret eden herkes hakkında; suç duyurusunda bulunacağımı buradan bildiriyorum. Oradan gelen maddi manevi tazminatları da sokak hayvanlarına bağışlayacağım.

Şimdi de aynı omurgasızlar ifademle alakalı asılsız, gerçek dışı söylemlerle benim üzerimden takipçi kasmak, izlenme almak ve etkileşimi artırmak adına paylaşımlarına devam etmektedirler. Ben ifademde üzerime atılı suçlamaları kabul etmediğimi, kadın haklarına, kadın cinayetlerine duyarlı olduğumu, saç örmenin TCK ve 657 Devlet Memurları Kanunu maddelerine göre suç teşkil etmediğini, hakkımda algı yaratılmaya çalışıldığını, devlet memuru, Diyarbakırlı ve Kürt olduğumu, Kürtçe bilmediğimi, ana dilimin Zazaca olduğunu ve bundan dolayı bu muameleyi gördüğümü beyan ettim.

'BENİMLE AYNI HİSTE OLAN HERKES TEŞEKKÜR EDERİM'

Bu süre zarfında desteğini derinden hissettiğim; siyasetçi, hukukçu, sanatçı, gurbetçi, Kürt, Türk, Alevi diye ayrımcılık yapmadan yanımda olan, gerek arayan gerek mesajlarını ileten herkese teşekkürü borç biliyorum. Saçları aynı saç olmayıp bu süreçte benimle aynı acı ve aynı histe olan herkesi sevgiyle kucaklıyorum.”