Son günlerde terör örgütü YPG/SDG'ye destek vermek amacıyla sosyal medyada 'saç örme' akımı başlatıldı.

Akıma katılan siyasilerin yanı sıra sanatçı, hemşire ve avukat da var.

'AYNI SAÇ DEĞİL BELKİ AMA...'

Bunlar da biri de hemşire İ.A oldu. Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire İ.A. saçlarını örüp 'Aynı saç değil belki ama aynı acı, aynı his' notuyla paylaşım yaptı.

Söz konusu paylaşıma gelen tepkilerin ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

SERBEST BIRAKILDI

Hemşire İ.A. İstanbul’da kardeşinin evinde gözaltına alındıktan sonra Kocaeli'de ifadesi alındı. İ.A. hakkında savcılık tutuklama talep etti. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı uygulayarak adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

'BENİM DEVLET YANLISI PAYLAŞIMLARIM DA VAR'

Hemşire İ.A. ifadesinde "Pişmanım benim devlet yanlısı paylaşımlarım da var. Zazayım, Kürtçe bilmiyorum şarkı sözlerini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti milletvekilleri, Suriye'de terör örgütü YPG/SDG mensubu bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla “saç örme” akımı başlatmıştı.

Akıma katılanlar arasında DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan da yer almıştı. Buldan, saçlarını ördüğü anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Akıma kamuoyunda tanınan isimler de destek verdi. Bir dönem Yılmaz Erdoğan ile evliliğiyle gündeme gelen oyuncu Belçim Bilgin, saçlarını ördüğü bir video paylaşarak başlatılan akıma katıldığını duyurmuştu.