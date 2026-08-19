Kocaeli'nde kamu hastanesinde görevli hemşire İkra Avcı, meslekten atıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Avcı, Suriye'de öldürülen ve SDG'li olduğu öne sürülen bir kadının kesilmiş saçlarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından Türkiye genelinde DEM Partili isimler tarafından başlatılan 'saç örme' eylemine katılmıştı.

Eylem nedeniyle gözaltına alınan Avcı, daha sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

MESLEKTEN ATILDIĞINI DUYURDU

Avcı, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Bir kadın cinayetine sessiz kalmadım. Kadınların öldürülmesine, şiddete ve kadın cinayetlerine tepki göstermek için saçımı ördüm. Bunun bedeli ise benim için mesleğim oldu. Hakkım haram olsun..."