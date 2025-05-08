Banyo sırasında saçları şampuanlamak günlük temizlik rutininin temel adımlarından biridir. Ancak bu adımın ne kadar yapılması gerektiği hâlâ birçok kişi için net değil. Temiz saç sağlıklı saçtır, ama fazla temizlik saç derisine zarar verebilir. Peki, şampuanlama kaç kez yapılmalı?

İKİ KEZ ŞAMPUANLAMAK GENELLİKLE YETERLİDİR

Genel görüşe göre saçın iki kez şampuanlanması etkili bir temizlik için idealdir. İlk şampuanlama saçtaki yağ, kir ve ürün kalıntılarını temizler. İkinci uygulama ise saç derisini ve tellerini derinlemesine arındırır, şampuanın içeriğinden tam verim alınmasını sağlar.

Ancak bu durum saç tipine göre değişiklik gösterebilir. Yağlı saçlarda çift şampuanlama faydalı olurken, kuru veya hassas saçlarda tek uygulama yeterli olabilir. Fazla şampuanlamak ise saç derisini kurutabilir, kaşıntı ve kepeklenmeye yol açabilir.

NAZİKÇE VE İYİCE DURULAYIN

Şampuanlama sırasında saç derisine bastırmadan, parmak uçlarıyla nazikçe masaj yapılmalı. İşlem sonrasında saç mutlaka bol suyla durulanmalı. Şampuan kalıntıları saç derisinde tahrişe neden olabilir.

ŞAMPUAN SEÇİMİ DE ÖNEMLİ

Günlük kullanımda nazik içerikli şampuanlar tercih edilmeli. Sülfat gibi sert temizleyiciler içeren ürünlerin sık kullanımı saçın doğal dengesini bozabilir. Bu nedenle saçın ihtiyacına uygun ürün ve uygulama sıklığı belirlemek önemli.