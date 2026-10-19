Bayern Münih'in Leipzig'i 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada bu sezon ilk kez forma giyen Sacha Boey için ayrılık planı değişmedi. Bild'in haberine göre sağ bek, Alman kulübünün gelecek planlarında yer almıyor ve kendisine kulüp aranıyor.

Bundesliga'nın 6. haftasındaki karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kim Min-Jae, 77. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Boey dahil oldu. Bild, yönetimin daha önce yollarını ayırmak istediğini açıkladığı oyuncunun süre almasını beklenmedik bir gelişme olarak değerlendirdi.

ANTRENMAN PERFORMANSINA ÖVGÜ

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, maçın ardından Boey'in süre almasından mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Harika bir şeydi. Min-Jae problem yaşadı ve bu yüzden oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sacha antrenmanlarda yüzde 100'ünü veriyor. Kendini tamamen işine adıyor. Buradaki durumunun son derece zor olduğunu biliyor. Teknik direktör onu antrenmanlardaki performansından dolayı ödüllendirdi. Ve bu çok güzel bir şey."

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren Boey'in Bayern Münih ile sözleşmesi 2028'de sona erecek.