ABD’nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde yaşanan olay, özel gereksinimli çocukların okul güvenliğiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Otizmli ve konuşamayan küçük bir öğrencinin, okulda bir çalışan tarafından şiddete uğradığı iddiası üzerine aile soruşturma çağrısında bulundu. Olayın ortaya çıkışı ise annenin oğlunun saçına gizlediği küçük bir kamerayla mümkün oldu.

‘EVE HUZURSUZ DÖNÜYORDU’

Anne Tiphanee Lee, Louisville’deki Jefferson County Public Schools bünyesinde bulunan Field Elementary School öğrencisi oğlu Semaj’ın aylardır eve huzursuz döndüğünü ve davranışlarında belirgin değişiklikler gözlemlediklerini söyledi. Ailenin şüpheleri, gizli kamera kaydıyla birlikte daha da güçlendi.

‘GÜVENDE TUTMASI GEREKENLER İHMAL ETTİ’

Belediye Meclisi Üyesi Tammy Hawkins tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan anne, “Ben onun sesiyim ve onun adına konuşacağım” ifadelerini kullandı. Anne, okul yönetimine güvendiklerini ancak oğlunun korunmak yerine zarar gördüğünü savunarak, “Okulunun onu koruyacağına, ona bakacağına ve ona saygıyla davranacağına güvendik. Bunun yerine, onu güvende tutması gereken kişiler tarafından zarar gördü, susturuldu ve ihmal edildi” dedi.

‘HİÇBİR EBEVEYN SORGULAMAK ZORUNDA KALMAMALI’

Basın toplantısının sonunda Lee, özellikle konuşamayan özel gereksinimli çocukların korunabilmesi için sınıflara kamera yerleştirilmesini zorunlu hale getirecek yeni düzenlemeler çağrısında bulundu. Anne, “Hiçbir ebeveyn çocuğunun okulda güvende olup olmadığını sorgulamak zorunda kalmamalı” diyerek sözlerini tamamladı.