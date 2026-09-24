İngiltere'nin Horsham kentinde yaşayan 30 yaşındaki Isabella Martin, yıllardır düzenli olarak saçını boyuyordu. Ancak son yaptığı boyama işlemi, hayatının en büyük kabusuna dönüştü.

Rengini biraz daha koyulaştırmak isteyen Martin, boyadan kısa süre sonra saç derisinde kaşıntı ve kızarıklık hissetti. Durum, saatler içinde yüzünü tamamen saran devasa bir şişliğe dönüştü. Yüzü iki katına çıkan genç kadın, aynada kendini tanıyamaz hale geldi.

EŞİ BİLE TANIYAMADI

Martin, yaşadığı anları "Yüzüm o kadar büyüdü ki eşim bana bakıp 'Sen gerçekten benim karım mısın, ona hiç benzemiyorsun' dedi. Aynada kendimi tanıyamamak tarif edilemez bir korkuydu" sözleriyle anlattı.

HASTANEDE YOĞUN TEDAVİ

Şişliğin giderek artması üzerine Martin hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından genç kadına yoğun steroid ve alerji tedavisi uygulandı. Yüzündeki şişliğin tamamen inmesi ise zaman aldı.

"HER SEFERİNDE ALERJİ TESTİ YAPIN"

Martin, aynı ürünü daha önce defalarca kullandığını belirterek, "Her seferinde mutlaka alerji testi yapılması gerekiyor" uyarısında bulundu. Yaşadığı korkunç deneyimin ardından bir daha saçını boyamaya cesaret edemediğini söyledi.

Uzmanlar ise saç boyalarındaki kimyasal maddelerin zamanla veya aniden ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceği konusunda dikkat çekiyor.