Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederken, tribünlerde tanıdık bir sima yer aldı.

Uzun yıllar sarı lacivertli takımda top koşturan Uruguaylı savunmacı Diego Lugano, dev mücadeleyi yerinde takip etmek için İstanbul’a geldi. Lugano, kendini kamufle ederek taraftarların arasına karıştı.

Tecrübeli futbolcu, gözlük ve şapka dışında ilginç bir önlem alarak kendini gizledi. Lugano boyalı sakal kullanarak kendini kamufle etti ve tribünlere girdi. Lugano’nun bu tercihi, taraftarların yoğun ilgisinden uzak kalmak istediği için yaptığı öğrenildi.

Uruguaylı yıldızın karşılaşmayı kale arkası tribününden izlediği belirtildi. Uzun süre çevresindekiler tarafından da fark edilmeyen Lugano, maç sonunda kendisini tanıyan taraftarlarla galibiyeti kutladı.