Saçların daha uzun süre temiz görünmesi için kullanılan ürün kadar yıkama şekline de dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle şampuanın saç uçlarına yoğun şekilde uygulanması yerine saç derisine odaklanılması öneriliyor.

ŞAMPUANI SAÇ UÇLARINA DEĞİL DİPLERİNE UYGULAYIN

Amerikan Dermatoloji Akademisi (AAD), saç yıkarken şampuanın öncelikle saç derisine uygulanmasını tavsiye ediyor. Bunun nedeni, saçın yağlı görünmesine yol açan sebumun saç derisindeki yağ bezleri tarafından üretilmesi.

Şampuanın saç diplerine nazikçe masaj yapılarak uygulanması, burada biriken yağı, kiri ve ürün kalıntılarını temizlemeye yardımcı oluyor. Durulama sırasında saçın uzunluklarından akan köpük ise çoğu zaman bu bölgelerin temizlenmesi için yeterli oluyor.

Şampuanı özellikle saç uçlarına yoğun şekilde uygulamak, saç tellerinin gereksiz yere kurumasına neden olabiliyor. Bu nedenle temizlik sırasında saç derisine odaklanmak, saçın uzunluklarını ise daha nazik şekilde yıkamak öneriliyor.

SAÇLARI DAHA SEYREK YIKAMAK HER ZAMAN ÇÖZÜM DEĞİL

Saçların çabuk yağlanmasını önlemek için yıkama sıklığını azaltmak yaygın bir yöntem olarak görülse de bu uygulama herkes için uygun olmayabiliyor.

Amerikan Dermatoloji Akademisi, saçların ne sıklıkla yıkanması gerektiğinin saç tipine ve saç derisinin yağlanma durumuna göre değiştiğini belirtiyor. Özellikle düz telli ve yağlı saç derisine sahip kişilerin daha sık yıkamaya ihtiyaç duyabileceği ifade ediliyor.

Saç kreminin de doğru kullanılması önem taşıyor. İnce telli ve yağlanmaya yatkın saçlarda kremin daha çok saç uçlarına uygulanması, diplerde ağırlaşmış bir görünüm oluşmasını önlemeye yardımcı olabiliyor.