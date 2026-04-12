Madrigal ile Ego adlı şarkıya düet yapan Hande Yener’in klip çekiminde saçlarını kazıtarak yarattığı değişimi kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Takipçilerinden farklı yorumlar alan Hande Yener'in son görünümü ortaya çıktı.

BU KEZ SAÇLARINI KAZITTI

Her dönem farklı sahne konseptleri ve saç tarzıyla dikkat çeken Hande Yener, kariyeri boyunca imaj değişiklikleriyle sık sık gündeme gelmişti. Yeni saç modeli de bu çizgisinin devamı olarak değerlendirildi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Paylaşımların ardından kullanıcılar ikiye bölündü; bir kesim sanatçının cesur ve sıra dışı tarzını beğenirken, diğer kesim ise yeni görünümü hakkında eleştirilerde bulundu.





Sanatçının son görünümü, özellikle pop müzikteki sahne estetiği ve kişisel tarz tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, hayranları arasında da yoğun bir etkileşim yarattı.