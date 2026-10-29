Mustafa Sandal, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Dinleyicilerine unutulmaz bir müzik şöleni yaşatan şarkıcı, sahne öncesinde basın mensuplarının röportaj taleplerini ise kabul etmedi.
YENİ İMAJIYLA SAHNEYE ÇIKTI
Saçlarını kısacık kestiren Mustafa Sandal, yenilenen imajıyla dikkat çekti. Ünlü sanatçının son halini görenler, değişimi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Konserin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sandal, Harbiye gecesine ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi:
“Soğuk bir İstanbul akşamında sımsıcak bir Harbiye atmosferi yaşadık :) Teşekkürler İstanbul! Sizi seviyorum ❤️”
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