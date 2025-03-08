Beslenme uzmanlarına göre, doğru beslenme tercihleriyle saçların beyazlamasının önüne geçmek mümkün.

Saçlarda beyazlamanın başlangıcı genellikle 35 yaş civarına denk gelir. Bu yaşa geldiğinizde, saç köklerindeki melanin miktarı azalır ve bu da saçların kalınlığını, gücünü ve rengini kaybetmesine yol açar.

Depigmentasyonun en bilinen nedeni kalıtımdır. Tıpkı kellik gibi, eğer anne babanız ya da büyükanne ve büyükbabanız gençliklerinde bu sorunu yaşamışsa, saçlarınızın erken yaşta beyazlama olasılığı artar. Ancak bu, tek neden değildir. Büyük bir psikolojik şok sonrasında vücut, fiziksel bir tepki verebilir ve bu durum saçların hızla beyazlamasına yol açabilir.

Fransız aktör Jean Gabon, Cezayir Savaşı sırasında askeri konvoyuna düzenlenen bir saldırının gecesinde saçlarının tamamen beyazladığını anlatmıştır. Ayrıca, efsaneye göre, Marie Antoinette’in saçları idamından bir gece önce beyazlamıştır.

Eğer psikolojik bir şok yaşamıyorsanız, saçlarınızın canlılığını koruma umudunuz henüz tükenmiş sayılmaz. Beyazlayan saçlar bir daha eski rengini almasa da, başkalarının aynı durumu yaşaması önlenebilir. Diyetisyen ve beslenme uzmanı Virginie Dubois, YouTube’da yayınladığı bir videoda, "Saçlarınız zayıflar ve daha çabuk beyazlar; bunun önüne geçmek için dengeli bir beslenme düzeni önemlidir" şeklinde açıklamalarda bulundu. Örneğin, ilk beyaz saçlarınız demir eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Uzmanlar, bu sorunun giderilmesi için kırmızı et veya mercimek gibi demir açısından zengin gıdaların tüketilmesini öneriyor.

Saçların zayıflayıp beyazlamasının nedenlerinden biri de A vitamini eksikliğidir. Bu durumda, havuç doğal bir çözüm sunabilir. Beslenme uzmanı Virginie Dubois, "Günde yarım havuç, saçınızın ihtiyaç duyduğu tüm besinleri karşılayacaktır" şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

Ringa balığı, sardalya, yumurta sarısı ve karaciğer, saç pigmentasyonu için gerekli olan D vitamini bakımından zengin besinlerdir. Ayrıca süt, mantar ve filizlenmiş tohumlar, B8 vitamini eksikliği çeken kişilere yardımcı olabilir. B8 vitamini, sağlıklı saçlara sahip olmak için önemli bir faktördür.

Bunun yanı sıra, sigara içmenin veya kirli bir şehirde yaşamanın, yaşlanma sürecini hızlandırabileceği unutulmamalıdır. Öte yandan, uzmanlar, bir beyaz saçı kopardığınızda yedi yeni beyaz saçın çıkacağı düşüncesinin tamamen yanlış olduğunu belirtiyor.