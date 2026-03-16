Irak siyasetinin en tartışmalı figürlerinden biri olan ve 2003 işgalinin mimarları arasında gösterilen Antifad Kanbar, düştüğü çaresizliği İsrail merkezli i24NEWS kanalına anlattı.

Kanbar, bölgenin savunmasız bırakıldığını söylerken aslında bir devrin ve "Amerikan rüyasının" kendileri için hüsranla bitişini dile getirdi.

İŞGALİN "GÖNÜLLÜ REHBERİ"YDİ

Antifad Kanbar, Saddam Hüseyin’i devirmek için kurulan Irak Ulusal Kongresi’nin (INC) kilit stratejisti olarak yıllarca Washington kulislerini aşındırdı.

Amerikan ordusunun bölgeye girmesi, Saddam rejiminin yıkılması için en ön safta lobi yürüten Kanbar, o dönemde "kurtarıcı" olarak gördüğü güçlerin bugün kendilerini "kurban" ettiğini geç de olsa anladı.

"RESMEN SİLAHIMIZ YOK, ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI!"

Bugün gelinen noktada büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kanbar, bölgeye yönelik artan füze ve İHA saldırılarını değerlendirirken Peşmerge güçlerinin teknik imkanlarının sistemli bir şekilde kısıtlandığını itiraf etti.

"Bin kilometrelik İran sınırındayız ama elimizde bu saldırıları durduracak tek bir hava savunma sistemimiz yok. Resmen silahsızlandırıldık! Bizi ateş hattında tek başımıza ve korumasız bıraktılar."

10 MİLYAR DOLARLIK "MİLİS" İDDİASI

Kanbar’ın açıklamaların dikkat çeken diğer bir iddia ise Bağdat yönetimi, devlet bütçesini adeta milis yapılanmalarına akıtıyor. Kanbar, bu gruplara sadece lojistik ve maaş için yıllık 10 milyar dolara yakın bir kaynak sağlandığını ileri sürerek, kendi bölgesinin bu bütçe trafiğinde tamamen devre dışı bırakıldığını söyledi.

EMPERYALİZMİN "KULLAN-AT" MODELİ

Antifad Kanbar’ın iddiaları aslında Orta Doğu’da sırtını emperyalist güçlere yaslayan tüm aktörler için tarihi bir ders niteliğinde. İşgal döneminde "kurtarıcı" olarak alkışlanan ABD, Mart 2026’ya gelindiğinde çıkarları değiştiği anda eski dostlarını tek başına mı bıraktı? Her ne olursa olsun, dünyada emperyalizmin özeti "Kullan-At" modelidir. İşleri bittiğinde, artık çıkarlarına uymuyorsan kapı dışı bırakılman kaçınılmazdır.