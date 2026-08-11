Karadeniz’in önemli tarım ürünlerinden fındıkta yeni sezon başladı. Ordu ve Giresun’da sahil kesimlerinde üreticiler, olgunlaşan fındıkları toplamak için bahçelere girdi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan hasatta dallardaki fındıklar tek tek toplanarak çuvallara dolduruluyor. Ağırlığı 30 ila 50 kilogram arasında değişen çuvallar, zorlu ve eğimli arazilerden harmanlara taşınıyor.

Harmanlara getirilen fındıklar kurutmaya bırakılırken, ardından patoz işlemi gerçekleştiriliyor. 1 ay ile 1,5 ay süren sezon boyunca üreticilerin yanı sıra patoz ekipleri de yoğun mesai yapıyor.

FINDIK SEZONUNDA YOĞUN ÇALIŞMA

Sıcak hava, toz ve zorlu arazi şartlarına rağmen hasat çalışmaları aralıksız sürüyor. Özellikle yoğun dönemlerde patoz ekipleri gece saatlerine kadar çalışarak üreticilerin ürünlerini zamanında işleyebilmesi için mesai yapıyor.

Patoz hizmetlerinde bu sezon saatlik ücretin 7 bin liraya kadar çıktığı belirtilirken, artan akaryakıt, bakım ve işçilik maliyetlerinin fiyatlara yansıdığı ifade ediliyor.