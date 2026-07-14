Bulaşık makinesi, mutfakta en büyük zaman kazandıran ev aletlerinden biri. Ancak zamanla bardakların mat çıkması, tabakların üzerinde yemek artıkları kalması veya makineden kötü kokular gelmesi birçok kişinin karşılaştığı sorunlar arasında yer alıyor. Çoğu kişi bu durumda pahalı servis çözümlerini düşünse de, sorunun kaynağı çoğu zaman gözden kaçan küçük bir parçadan kaynaklanıyor.

Aslında bulaşık makinenizin performansını eski haline döndürmek için yalnızca bir dakikanızı ayırmanız yeterli olabilir. Üstelik bunun size hiçbir maliyeti de yok.

SORUNUN KAYNAĞI BÜYÜK İHTİMALLE FİLTRE

Bulaşık makinelerinin alt bölümünde, alt sepetin hemen altında yer alan bir filtre bulunur. Bu filtre, yıkama sırasında yemek artıklarını tutarak kirli suyun tekrar bulaşıklara ulaşmasını engeller. Aynı zamanda tahliye sisteminin tıkanmasını önleyerek makinenin sağlıklı çalışmasını sağlar.

Ancak filtre zamanla yağ, yemek artıkları ve diğer kalıntılarla dolabilir. Tıkanan filtre ise su dolaşımını olumsuz etkileyerek bulaşıkların tam temizlenmemesine, kötü kokuların oluşmasına ve makinenin veriminin düşmesine neden olur.

FİLTREYİ TEMİZLEMEK SANDIĞINIZDAN DAHA KOLAY

Filtreyi temizlemek için öncelikle bulaşık makinesinin alt sepetini çıkarın. Ardından alt püskürtme kolunun altında bulunan filtreyi saat yönünün tersine çevirerek yerinden çıkarın. Bazı modellerde filtre iki parçadan oluşabilir. Böyle bir durumda parçaları ayırarak temizlemek daha etkili olacaktır.

Filtreyi musluk altında durulamak çoğu zaman yeterlidir. Eğer üzerinde kurumuş yağ ve kir birikmişse, ılık sabunlu su içerisinde birkaç dakika beklettikten sonra eski bir diş fırçasıyla nazikçe fırçalayabilirsiniz. Temizlik tamamlandıktan sonra filtreyi yerine takmanız yeterlidir.

Bu basit işlem sayesinde makinenizin su akışı normale döner ve yıkama performansı gözle görülür şekilde artabilir.

DÜZENLİ TEMİZLİK MAKİNENN ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Uzmanlar, bulaşık makinesi filtresinin ayda en az bir veya iki kez temizlenmesini öneriyor. Sık kullanılan makinelerde ise bu işlemi daha kısa aralıklarla yapmak hem kötü kokuların oluşmasını engelliyor hem de makinenin daha verimli çalışmasına yardımcı oluyor.

Düzenli filtre temizliği sayesinde:

-Bulaşıklar daha parlak çıkar.

-Bardaklarda oluşan mat görünüm azalır.

-Yemek artıkları bulaşıkların üzerinde kalmaz.

-Makinede kötü koku oluşma riski düşer.

-Tahliye sisteminin tıkanması önlenir.

-Bulaşık makinesinin kullanım ömrü uzayabilir.

Küçük gibi görünen bu bakım işlemi, hem enerji tüketiminin verimli kalmasına yardımcı olur hem de servis masrafı çıkarabilecek birçok sorunun önüne geçebilir. Eğer bulaşık makineniz son zamanlarda eskisi kadar iyi yıkamıyorsa, yeni bir makine almayı düşünmeden önce ilk kontrol etmeniz gereken yer filtre olabilir. Sadece birkaç dakikalık düzenli bakım, makinenizin ilk günkü performansına yaklaşmasını sağlayabilir.