Ev temizliğinde saatlerce toz almaktan yorulduysanız, kimyasal ürünlere servet dökmeden bu sorunu kökten çözebilirsiniz. Titizlikle temizlenen sehpalar ve televizyon üniteleri genellikle birkaç saat içinde yeniden ince bir toz tabakasıyla kaplanır. Ancak temizlik suyunuza ekleyeceğiniz, evde her an elinizin altında bulunan iki doğal malzeme sayesinde yüzeylerde haftalarca süren bir koruma kalkanı oluşturmak mümkün.

YÜZEYLERDEKİ TOZ MIKNATSINI SİLİP ATIYOR

Tozların mobilyalara adeta bir mıknatıs gibi yapışmasının asıl sebebi yüzeylerde biriken statik elektriktir. Temizlik suyuna ekleyeceğiniz beyaz sirke ve sadece birkaç damla zeytinyağı karışımı, bu elektriklenmeyi tamamen sıfırlayarak tozların tutunabileceği alanı ortadan kaldırır. Formülü uygulamak ise oldukça basit: Ilık bir kap suya bir yemek kaşığı beyaz sirke ve birkaç damla zeytinyağı damlatıp karıştırmanız yeterli olur.

HEM DERİNLEMESİNE HİJYEN HEM PARLAKLIK

Bu özel karışıma batırıp iyice sıktığınız nemli bir mikrofiber bezle mobilyalarınızı sildiğinizde, tozların havaya uçuşmadan doğrudan beze hapsolduğunu fark edeceksiniz. Beyaz sirke yüzeyleri derinlemesine dezenfekte ederken, zeytinyağı ise ahşap ve parlak mobilyaları besleyerek ilk günkü gibi parlamasını sağlar.

HAFTALARCA SÜREN TEMİZLİK KONFORU

Yüzeyde kalan bu ince, gözle görülmeyen doğal tabaka, sonraki günlerde oluşacak tozların kayıp gitmesini sağlar. Böylece temizlik süreniz yarı yarıya kısalırken, eviniz çok daha uzun süre ferah ve temiz kalır. Kimyasallardan uzak, tamamen doğal ve bütçe dostu bu hileyle temizlik rutininizi kalıcı olarak hafifletebilirsiniz.