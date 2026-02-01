Victoria eyaletinde balta girmemiş çalılıkların arasında yer alan ve sadece 5 kişinin yaşadığı küçük Licola kasabası, milyon dolarlık bir satış ilanıyla Avustralya gündemine oturdu. Lions Kulübü tarafından işletilen kasabanın satışa çıkarılması ve bölgenin tek bakkalının tahliye edilmek istenmesi, yerel halkı da ayağa kaldırdı.

Macalister Nehri kıyısında kurulan ve Melbourne'ya yalnızca 3 saat uzaklıkta olan Licola aslında 1950'lerden kalma eski bir kereste fabrikası. Kasaba, 1968 yılında Lions Kulübü tarafından satın alındı. Ve yarım asırdır dezavantajlı çocuklar için bir kamp alanı ve Alp Milli Parkı'na gidenler için bir mola noktası haline geldi.

TAHLİYE KARARI KÖY KALKINI AYAĞA KALDIRDI

Kasabanın kalbi olarak bilinen bakkal ve karavan işleten Leanne O'Donnell, şu anda Licola'nın tek tam zamanlı sakini. O'Donnell, işlettiği dükkanın sadece bir ticarethane değil, bölgedeki itfaiyecilerden kamyon şoförlerine kadar herkes için bir iletişim merkezi olduğunu söylüyor. Fakat, Lions Village Licola yönetim kurulundan gelen "tahliye" kararı bu düzeni bozmak üzere.

İşletmeci O'Donnell yaşadıkları sürece dair şunları söyledi:

"Bana işlerin zarar ettiğini söylediler. Yardım teklif ettim ancak 'Birkaç milyon doların yoksa yapabileceğin bir şey yok' yanıtını aldım. Şimdi sadece eşyalarımı toplayıp gitmemi bekliyorlar."

6 İLA 10 MİLYON DOLAR ARASINDA DEĞER BİÇİLDİ

Lions Kulübü yerel şubesi, artan işletme giderleri, sigorta maliyetleri ve tesislerin eskimesi nedeniyle kasabayı elde tutmanın artık mümkün olmadığını ifade etti. İnternet üzerinden sessizce yayınlanan satış ilanında kasaba için 6 milyon ile 10 milyon Avustralya doları yani yaklaşık 135 - 225 milyon TL arasında bir fiyat talep edildi.

Yönetim kurulu başkanı Denis Carruthers, satıştan elde edilecek gelirin yine çocuklara yönelik hayır işlerinde kullanılmak üzere yeni bir vakfa aktarılacağını belirtti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Kasabanın sessizce satıla çıkarılması sonrası hem bölge sakinleri hem Lions Kulübü üyeleri arasında tepkiye neden oldu. Karar sürecine dahil edilmediklerini ve kendilerine şeffaf bilgilendirme yapmadıklarını söyleyen sakinler, imza kampanyası başlattı.

Köyün bir müteahhide satılarak lüks bir komplekse dönüştürülmesinden endişe ettiklerini dile getiren köy sakinlerinin başlattığı imza kampanyası kısa sürede 8.000'den fazla kişiye ulaştı.

Kasabanın satılmasından dolayı verdikleri tepkiyle gündeme oturan yerel kalk, güvenlik endişesi de yaşadıklarını diler getirdi. Licola, için belirlenen son tahliye tarihi ise 31 Ocak 2026.