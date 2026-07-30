Çin astrolojisine göre Ağustos 2026'nın ilk 10 günü, birçok kişi için planların yeniden şekilleneceği ve önceliklerin değişeceği bir dönem olacak. Temmuz ayından kalan işleri tamamlamak, yeni insanlarla tanışmak ve daha düzenli bir yaşam temposuna dönmek için uygun bir süreç yaşanacak.

Astrologlara göre bu dönemde acele kararlar vermek yerine hedefleri yeniden değerlendirmek daha doğru olacak. İş hayatında dikkat çekici teklifler gündeme gelebilir ancak tüm şartlar incelenmeden karar verilmemesi tavsiye ediliyor. Mali konularda ise seyahat, eğlence ve mevsimlik harcamaların bütçeyi zorlayabileceği belirtiliyor.

Aşk hayatında ise açık iletişim ön plana çıkıyor. Bekar olanlar için arkadaş çevresi, iş ortamı, seyahatler veya yeni hobiler sayesinde sürpriz tanışmalar yaşanabilir. Planlarda yaşanacak beklenmedik değişikliklerin ise uzun vadede olumlu sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

Sıçan (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Ağustosun ilk günleri Sıçan burçlarına hareketli bir sosyal yaşam ve sevindirici haberler getirecek. İş hayatında elde edilen yeni bilgiler uzun süredir çözülemeyen bir sorunun önünü açabilir. Ancak planlarınızı sonuçlanmadan herkesle paylaşmamanız öneriliyor.

Ek gelir fırsatları beklenmedik bir görüşme ya da yazışma sayesinde ortaya çıkabilir. Küçük harcamalar ise fark edilmeden bütçeyi zorlayabilir. İlişkilerde açık konuşmak önemli olacak. Bekarlar ise zeki ve iletişimi güçlü biriyle tanışabilir. Kısa seyahatler ve yeni başlangıçlar için uygun bir dönem yaşanacak.

Öküz (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Öküz burçları için Ağustosun ilk günleri sakin ancak verimli geçecek. Uzun süredir bekleyen işleri tamamlamak ve elde edilen başarıları kalıcı hale getirmek mümkün olacak.

İş hayatında maaş artışı, yeni sorumluluklar veya ortaklık teklifleri gündeme gelebilir. Ancak getirisi netleşmeyen ek yükümlülükler üstlenmemekte fayda var. Gereksiz harcamalardan kaçınıldığı sürece mali denge korunacak. Aşk hayatında ise anlayışlı davranmak ve partner adına karar vermemek ilişkileri güçlendirecek.

Kaplan (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Kaplan burçları yoğun enerjiyle Ağustosa giriş yapacak. İş hayatında hızlı karar vermeyi gerektiren gelişmeler yaşanabilir. Ancak tartışmaları güç savaşına çevirmek yerine sakin bir tavır sergilemek daha fazla kazandıracak.

Riskli yatırımlar ve kolay kazanç vaat eden tekliflere karşı dikkatli olunması gerekiyor. Harcamaları kontrol altında tutmak önem kazanacak. Bekarlar güçlü karakterli biriyle tanışabilir. Spor, açık hava etkinlikleri ve cesur girişimler için uygun bir dönem olacak.

Tavşan (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Tavşan burçları bu dönemde daha sakin bir tempoya ihtiyaç duyacak. İş hayatında başkalarının sorumluluklarını üstlenmek yerine sınırlarınızı net çizmeniz öneriliyor.

Ev, kişisel bakım ve hediyeler nedeniyle harcamalar artabilir. Duygusal alışverişlerden kaçınmak faydalı olacak. İlişkilerde sorunları içinize atmak yerine zamanında konuşmanız tavsiye ediliyor. Bekarlar ise sakin bir ortamda yeni biriyle tanışabilir.

Ejderha (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Ejderha burçları yeteneklerini gösterebilecekleri fırsatlarla karşılaşacak. Yeni projeler dikkat çekebilir ancak başarı için yalnızca fikir üretmek değil, sağlam bir plan hazırlamak da gerekecek.

Finansal konularda cazip teklifler gündeme gelebilir. Ancak ayrıntıları incelemeden büyük yatırımlar yapılmaması öneriliyor. Aşk hayatında ise partneri dinlemek ilişkileri güçlendirecek. Bekarlar beklenmedik bir davet ya da itirafla karşılaşabilir.

Yılan (1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Yılan burçları için Ağustosun ilk günleri gözlem yapma ve doğru analiz dönemi olacak. İş hayatındaki belirsizlikler yavaş yavaş netleşecek. İlk izlenimlerle hareket etmek yerine tüm gelişmelerin görülmesi tavsiye ediliyor.

Borçlar, ortak harcamalar ve resmi belgeler konusunda dikkatli olunmalı. İlişkilerde sessiz kalmak sorunları çözmeyecek. Bekarlar ise gizemli buldukları biriyle yakınlaşabilir.

At (1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

At burçlarını yoğun bir tempo bekliyor. Seyahatler ve yeni organizasyonlar planların değişmesine neden olabilir. İş hayatında hızlı iletişim gerektiren konular avantaj sağlayacak.

Yeni teklifler cazip görünse de kapasitenizi doğru değerlendirmek önem taşıyor. Harcamaları önceden planlamak rahatlatıcı olacak. Bekarlar yolculuklarda veya yeni ortamlarda dikkat çekici biriyle tanışabilir.

Keçi (1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Keçi burçları için duygusal yoğunluk ön planda olacak. İş hayatında yaratıcı fikirler sonunda hak ettiği değeri görebilir. Ancak emeklerinizin başkalarının başarısı gibi görünmesine izin vermemelisiniz.

Yorgunluk sonrası yapılan plansız alışverişlere dikkat edilmeli. İlişkilerde beklentileri açıkça dile getirmek önemli olacak. Bekarlar ise uzun zamandır tanıdıkları bir kişiye farklı gözle bakmaya başlayabilir.

Maymun (1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Maymun burçları yeni fikirler ve güçlü bağlantılar sayesinde dikkat çekecek. İş hayatında farklı bakış açısı önemli bir sorunu çözebilir. Aynı anda birçok işe yönelmek yerine tek hedefe odaklanmak başarı şansını artıracak.

Ek gelir fırsatları gündeme gelebilir ancak kolay kazanç vaatlerine temkinli yaklaşılması gerekiyor. Bekarlar arkadaş çevresi veya ortak projeler aracılığıyla yeni biriyle tanışabilir.

Horoz (1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Horoz burçları için düzen kurma zamanı geliyor. İş hayatında dikkatli davranmaları sayesinde önemli bir hata erkenden fark edilebilir. Yapıcı iletişim, eleştiriden daha fazla sonuç verecek.

Bütçe planlaması yapmak ve sağlık ya da evle ilgili ihtiyaçları karşılamak için uygun bir dönem yaşanacak. Bekarlar güven veren biriyle yakınlaşabilir. Ancak tüm zamanı iş ve temizlikle geçirmek yerine dinlenmeye de vakit ayrılması öneriliyor.

Köpek (1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Köpek burçları artık başkalarının yükünü taşımaktan vazgeçmek isteyebilir. İş hayatında sorumluluk paylaşımı gündeme gelecek. Sınırlarınızı çizmeniz hem sizi rahatlatacak hem de ilişkilerinizi olumsuz etkilemeyecek.

Borç verirken veya maddi destek sağlarken dikkatli olunması gerekiyor. İlişkilerde yorgunluğunuzu gizlemek yerine paylaşmanız fayda sağlayacak. Bekarlar ise kısa sürede güven duyabilecekleri biriyle tanışabilir.

Domuz (1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

Domuz burçları Ağustosun ilk günlerine daha sakin bir ruh haliyle başlayacak. Öncelik, Temmuzdan kalan işleri tamamlamak ve yeni sorumluluklarla kendini yormamak olacak.

İlk bakışta önemsiz görünen bir teklif ilerleyen günlerde önemli fırsatlar sunabilir. Ev ve aile harcamalarında dengeli davranmak fayda sağlayacak. Bekarlar ise ciddi ilişki arayan biriyle tanışabilir. Astrologlara göre enerjiyi, zamanı ve bütçeyi doğru yönetmek ayın ilk günlerini çok daha verimli hale getirecek.