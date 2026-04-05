Havayolu şirketi tarafından başlatılan "Really Bad Photographer" (Gerçekten Kötü Fotoğrafçı) adlı proje, amatör kullanıcıların da İzlanda’nın doğal güzelliklerini etkileyici şekilde yansıtabileceğini kanıtlamayı hedefliyor. Kampanya kapsamında seçilecek kişilere konaklama, gidiş-dönüş uçak bileti ve tüm seyahat masraflarının yanı sıra yüksek tutarlı bir ödeme yapılması planlanıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SEYAHAT KAPSAMI

İş ilanına başvuracak adaylarda aranan temel özellik, fotoğrafçılık alanında profesyonel bir geçmişe sahip olmamak olarak belirlendi. Katılımcıların 21 yaşını doldurmuş olması, geçerli bir pasaporta sahip olması ve doğa aktivitelerine ilgi duyması gerekiyor. Ayrıca seçilecek kişilerin İzlanda’nın yanı sıra İngiltere ve ABD rotalarını kapsayan seyahat programına uyum sağlaması şart koşuluyor.

SÜREÇ DİJİTAL PLATFORM ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLÜYOR

Başvurular, projenin resmi web sitesi olan "reallybadphotographer.com" üzerinden kabul edilmeye başlandı. Adayların, sistem üzerindeki altı soruluk yetenek değerlendirme testini yanıtlamaları isteniyor. İsteğe bağlı olarak adaylar, kendilerini tanıtan 60 saniyelik bir video ile başvurularını destekleyebiliyor.

DOĞAL GÜZELLİKLERİN AMATÖR GÖZLE TANITIMI HEDEFLENİYOR

Icelandair yetkilileri, projenin amacının profesyonel ekipman veya teknik bilgiye sahip olmayan bireylerin dahi İzlanda coğrafyasında etkileyici içerikler üretebileceğini göstermek olduğunu ifade etti. 10 günlük süreçte üretilen içerikler, şirketin küresel tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak.