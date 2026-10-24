Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK'nin Erzurumspor FK'yi ağırladığı karşılaşmada Arda Kızıldağ, 13 dakika sahada kaldıktan sonra oyundan alınmasına tepki gösterdi.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçta devre arasında oyuna giren 28 yaşındaki stoper, 58. dakikada yerini Sabahattin Destici'ye bıraktı.
Oyundan çıktıktan sonra formasını çıkaran Kızıldağ, mücadeleyi locadan takip eden teknik direktör Orhan Ak'a tepki göstererek soyunma odasına gitti.
Karşılaşma, Erzurumspor FK'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.