İş hayatındaki başarısızlıklar her zaman yolun sonu anlamına gelmiyor. Abhishek Sahu’nun ilham veren geri dönüş hikayesi, girişimcilikte pes etmemenin ve doğru zamanda yön değiştirmenin ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne seriyor.

HER ŞEY BİR İFLASLA BAŞLADI

Yaklaşık 15 yıl önce Bhopal’e taşınan ve burada bir internet kafe açan Sahu, işlerin yolunda gitmemesi üzerine bir yıl içinde işletmesini kapatmak zorunda kaldı.

İlk girişiminde başarısız olan genç girişimci, pes etmek yerine tamamen farklı bir sektöre yönelmeye karar verdi.

TARİFLERİ YOUTUBE'DAN ÖĞRENDİ

Cebinde sermayesi olmayan Sahu, 30 bin rupelik (yaklaşık 15 bin TL) küçük bir borç alarak işe koyuldu. Yemek yapmayı ve özel sandviç tariflerini tamamen YouTube videoları izleyerek öğrenen Sahu, sokakta mütevazı bir sandviç tezgahı açtı.

KAPISINDA 50 DAKİKALIK KUYRUK VAR

Bugün "Hari Har Sandwich" adıyla devasa bir yerel markaya dönüşen işletme, hafta içi günde 600'den fazla, hafta sonları ise 1000'in üzerinde sandviç satıyor.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran tezgahın önünde müşteriler tek bir sipariş için 30 ila 50 dakika arasında sıra bekliyor.

AYLIK GELİRİ 1 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Küçük bir sokak tezgahı olarak başlayan bu macera, şimdilerde aylık yaklaşık 25 Lakh Rupe (yaklaşık 1 milyon TL) ciro üreten devasa bir sokak lezzeti imparatorluğuna dönüşmüş durumda.

Sosyal medya kullanıcıları, Sahu'nun hikayesini "Asıl etkileyici olan ciro değil, ilk işi battıktan sonra pes etmeyip küçücük bir sermayeyle yeniden başlama cesaretidir" sözleriyle övüyor.