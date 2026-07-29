1850’li yıllarda Avrupa türlerini Kuzey Amerika’ya iklimlendirme projeleri kapsamında New York’a getirilen ev serçelerinin, kıta genelindeki yayılımı ve ekolojik etkileri yeniden gündeme geldi. Biological Invasions dergisinde yayımlanan son araştırmaya göre, 1851 yılında Brooklyn’de gerçekleştirilen ilk başarılı salımın sanılanın aksine sadece 16 kuştan oluştuğu tespit edildi.

NÜFUS PATLAMASINA YOL AÇTI

Biyolojide son derece az sayıda bireyle yeni bir popülasyonun başlamasını ifade eden "kurucu etkisi", ev serçesi örneğinde beklenenin aksine hızlı bir nüfus patlamasına yol açtı.

Sınırlı bir genetik çeşitlilikle işe başlayan tür; yüksek üreme kapasitesi, geniş beslenme yelpazesi ve insan yapımı yapılara kolay uyum sağlama yeteneği sayesinde kısa sürede çoğaldı. Tırtıllarla mücadele amacıyla getirilen kuşlar; tohum, tahıl ve gıda atıklarıyla da beslenerek farklı çevre koşullarında hayatta kalmayı başardı.

GÜNÜMÜZDE HALA BASKIN BİR UNSUR

Brooklyn’deki ilk salımın ardından 1870’li yıllarda San Francisco ve Salt Lake City’de yapılan ek müdahaleler, türün batıya doğru ilerleyişini hızlandırdı. 1900 yılında ev serçeleri Kayalık Dağlar’a ulaştı.

Güncel olarak, Alaska ve Kanada’nın aşırı kuzey bölgeleri hariç, Kuzey Amerika’nın neredeyse tamamında kentsel ve kırsal peyzajın baskın unsuru haline geldi.

Araştırmalar, farklı coğrafyalara dağılan popülasyonlar arasında zamanla vücut büyüklüğü ve tüy yapısı açısından belirgin genetik varyasyonların geliştiğini ortaya koyuyor.

YERLİ TÜRLER İÇİN TEHDİT HALİNE GELDİ

Amerikan Kuş Koruma Kurumu (American Bird Conservancy), biyolojik mücadele amacıyla başlatılan bu sürecin zamanla bir istilacı tür yönetimi sorununa dönüştüğünü bildirdi. Agresif yuva yeri rekabetiyle dikkat çeken ev serçeleri, Doğu Mavi Kuşu gibi bölgenin yerli kuş türlerini yuvalarından uzaklaştırıyor ve üreme alanları için yaşanan çatışmalarda yerli türlere zarar veriyor.

İnsan yerleşimleri, binalar ve tarım alanlarıyla kurduğu sıkı bağ sayesinde küresel ölçekte en yaygın kuş türlerinden biri haline gelen ev serçesi, kontrolsüz tür transferlerinin doğurabileceği uzun vadeli ekolojik sonuçlara örnek gösterildi.