Almanya merkezli şirketin geliştirdiği HeliaSol adlı teknoloji, organik güneş hücrelerinin koruyucu katmanlar arasına yerleştirilmesiyle üretiliyor. Arka yüzeyindeki yapışkan tabaka sayesinde uygun yüzeylere sabitlenebilen sistem, klasik güneş panellerinde kullanılan ağır taşıyıcı yapılara ihtiyaç duymuyor.

RULOYLA YÜZEYE YAPIŞTIRILIYOR

Her bir güneş filmi yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 43,6 santimetre genişliğinde. Modülün ağırlığı yalnızca 1,6 kilogram seviyesinde kalırken kalınlığı bağlantı kutusu hariç yaklaşık 2 milimetre. Böylece geleneksel panellerin ağırlığını taşıyamayan bazı çatı ve cepheler de güneş enerjisi üretiminde kullanılabiliyor.

Montaj sırasında yüzey temizlenip hazırlandıktan sonra filmin arkasındaki yapışkan bölüm kullanılıyor ve malzeme yüzeye bastırılarak sabitleniyor. Metal, çelik, beton, cam ve bazı çatı malzemelerinde kullanılabilen film, en az 50 santimetrelik yarıçapa sahip tek yönde kavisli yüzeylere de uygulanabiliyor.

Film inceliğine rağmen kendi bağlantı kabloları ve bağlantı kutusuyla birlikte çalışıyor. Üretilen elektriğin kullanılabilmesi için sistemin diğer güneş enerjisi kurulumlarında olduğu gibi uygun elektrik ekipmanları ve inverterle tamamlanması gerekiyor.

FABRİKANIN DUVARLARINDA DENENİYOR

Teknolojinin dikkat çeken uygulamalarından biri Almanya'daki bir otomobil fabrikasında gerçekleştirildi. Fabrikanın bazı kulelerine 414 güneş filmi yerleştirildi. Yaklaşık 330 metrekarelik yüzeyi kaplayan sistemin toplam kurulu gücü 22 kWp'ye ulaşıyor ve üretilen elektrik tesis içinde kullanılıyor.

HeliaSol'un 50 ve 55 watt nominal güce sahip modelleri bulunuyor. Verimlilik oranı modele göre yüzde 7,2 ile yüzde 8 arasında değişiyor. Bu nedenle sistem, aynı büyüklükteki alanda klasik silikon güneş panellerinden daha az elektrik üretiyor. Asıl avantajı ise normal panellerin kurulmasının zor olduğu hafif çatılar, bina cepheleri ve kavisli yüzeyleri değerlendirebilmesi.

Böylece daha önce elektrik üretiminde kullanılamayan fabrika duvarları, depolar ve benzeri geniş yüzeyler enerji üretimine dahil edilebiliyor. Teknolojinin amacı klasik güneş panellerinin tamamen yerini almak değil, panel kurulması mümkün olmayan alanları da elektrik üreten yüzeylere dönüştürmek.