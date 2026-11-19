Özellikle uzun süre kullanılan havlularda görülen sertleşme, çoğu zaman kumaşın eskimesinden değil, yanlış yıkama ve kurutma alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Çamaşır uzmanlarına göre havluların lifleri zamanla birbirine yapışarak sert bir yapı oluşturuyor. Bu sorunu azaltmanın yolu ise havluların kurutulmadan önce kuvvetlice silkelenmesinden geçiyor.

İKİ SANİYELİK HAREKET HAVLULARIN DOKUSUNU DEĞİŞTİRİYOR

Yöntemin uygulanması için yıkanan havlu makineden çıkarıldıktan sonra iki köşesinden tutuluyor. Ardından havlu, havada iki veya üç kez kuvvetlice silkeleniyor.

Bu hareket, yıkama sırasında birbirine yaklaşan pamuk liflerinin gevşemesine ve havlunun daha kabarık bir yapı kazanmasına yardımcı oluyor. Böylece havlu kururken liflerin birbirine sıkıca tutunması bir ölçüde engellenebiliyor.

Uzmanlar, havluların yalnızca kurutma öncesinde değil, kuruma sırasında da birkaç kez silkelenmesini öneriyor. Özellikle çamaşır askısında kurutulan havlularda bu işlemin birkaç saatte bir tekrarlanması, sertleşmenin azaltılmasına katkı sağlayabiliyor.

Kurutma makinelerinin havluları yumuşak bırakmasının temel nedenlerinden biri de sürekli hareket sayesinde kumaş liflerinin birbirinden ayrılması. İki saniyelik silkeleme yöntemi, bu hareketin basit bir benzerini oluşturuyor.

HAVLULARIN SERTLEŞMESİNİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Yeni satın alınan havluların yumuşak dokusu, üretim sırasında uygulanan özel işlemlerden de kaynaklanıyor. Ancak havlular tekrar tekrar yıkandıkça bu etki azalıyor.

Özellikle fazla çamaşır deterjanı kullanılması, kumaş liflerinin arasında kalıntı birikmesine neden olabiliyor. Suyun kireçli olması da bu kalıntılarla birleşerek havluların daha sert hissedilmesine yol açabiliyor.

Kurutma işlemi de havluların dokusunu doğrudan etkiliyor. Pamuk lifleri yıkama sırasında suyu emerek şişiyor, kuruduklarında ise lifler arasındaki bağlar yeniden oluşuyor. Havlular hareketsiz şekilde kurutulduğunda bu durum kumaşın sertleşmesine neden olabiliyor.

Bu nedenle havluları doğrudan yoğun güneş altında veya çok sıcak kalorifer üzerinde kurutmak yerine, hava akımının bulunduğu gölgeli alanlarda kurutmak öneriliyor.