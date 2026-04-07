Çin’in Changsha şehrinde, geleneksel inşaat yöntemlerini kökten değiştiren bir mühendislik başarısına imza atıldı. Broad Group adlı teknoloji firması, geliştirdiği modüler sistem sayesinde 10 katlı bir apartmanın montajını sadece 28 saat 45 dakikada bitirerek dünya rekoru kırdı.

BİNA BİR ŞANTİYEDE TUĞLA TUĞLA ÖRÜLDÜ

"Living Building" (Yaşayan Bina) adı verilen bu sistem, binanın bir şantiyede tuğla tuğla örülmesi yerine, her bir katın fabrikada önceden tamamlanmasına dayanıyor. Duvarları, pencereleri, elektrik ve su tesisatı, hatta havalandırma sistemleri fabrikada monte edilen modüller, tırlarla inşaat alanına taşındı.

İKİ ÇELİK LEVHA ARASINA YERLEŞTİRDİLER

Binanın hızla yükselebilmesini sağlayan temel unsur, beton yerine kullanılan B-Core adlı özel bir çelik malzeme oldu. İki paslanmaz çelik levha arasına yerleştirilen binlerce kılcal borudan oluşan bu hafif yapı, geleneksel betonarmeden 10 kat daha hafif olmasına rağmen depreme ve dış etkenlere karşı yüksek dayanıklılık sergiliyor.

Projenin teknik aşamalarında modüller, katlanabilir yapıları sayesinde standart nakliye konteynerleri boyutuna getirilerek dünyanın her yerine taşınabilir hale getirildi.

İnşaat alanında herhangi bir kaynak veya beton dökme işlemine gerek duyulmadan, modüller vinçler yardımıyla üst üste dizilerek cıvatalarla birbirine sabitlendi.

Modüllerin yerleştirilmesinin ardından, hazır gelen su ve elektrik tesisatları birbirine eklenerek bina kullanıma hazır hale getirildi.

Uzmanlar, bu yöntemin inşaat maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra, geleneksel şantiyelerdeki gürültü ve çevre kirliliğini de minimuma indirdiğini belirtiyor. 10 katlı bu yapı, prefabrikasyon teknolojisinin modern mimaride ulaşabileceği son noktayı temsil ediyor.