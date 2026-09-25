Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin ardından ‘depremzedelere çadır sattığı’ ortaya çıkan dönemin Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, Temmuz 2024’te kullandığı otomobil ile karıştığı trafik kazasında 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.
HAPİS CEZASI BİTTİ
Hakkında yazılan ilk bilirkişi raporunda yüzde 100 kusurlu bulunan Kınık, ‘taksirle bir kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası almış, istinafta bozulan karar üzerine 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Haziran’da cezaevine giren Kınık, 3 aylık hapis cezasını tamamlayarak geçtiğimiz günlerde tahliye oldu. Ehliyetine 1 yıl el konulan Kınık 2027’de tekrar direksiyona geçecek.