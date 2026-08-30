Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde gerçekleştirilen bir bulut tohumlama denemesi, üç saat içinde 72 milyon litre ek suyun elde edilmesiyle sonuçlandı.

Rainmaker adlı özel teknoloji şirketi, 23 Ağustos 2026 tarihinde Kenai Yarımadası üzerinde bu stratejik operasyonu yürüttü. Şirket yetkilileri, elde edilen su miktarının, bölgenin doğal yağış miktarından tamamen bağımsız şekilde, sadece uygulanan teknolojik müdahalenin sağladığı ilave katkını temsil ettiğini açıkça vurguladı.

"29 OLİMPİK HAVUZUNA EŞ"

Toplam 10 drone uçuşuyla başarıyla tamamlanan çalışmada, sıfırdan bulut oluşturmak yerine, atmosferde halihazırda var olan hava kütlelerinin yağış verimliliği hedeflendi. İnsansız hava aracıları, bulut tabakasının iç kesimlerine mikro ölçekte gümüş iyodür parçacıkları bırakarak, aşırı soğumuş su damlacıklarının buz kristallerine dönüşme sürecini ciddi oranda ivmelendirdi.

İrileşip ağırlaşan bu yapılar yeryüzüne süzülürken, gelişmiş radar analizlerine göre yaklaşık 29 olimpik yüzme havuzunun toplam hacmine denk gelen devasa bir su kaynağı oluşturdu.

Bulut tohumlama teknolojisi, nem oranı yetersiz açık havalarda veya uygunsuz atmosferik koşullarda doğrudan yağış üretme niteliği taşımıyor. Sistemin temel çalışma prensibi, yağmur ve kar potansiyeli yüksek bulutlardaki suyun yeryüzüne düşme olasılığını en üst seviyeye çıkarmaktan geçiyor.

Elde edilen bu kritik birikimin, gelecekte Colorado Nehri Havzası ile Büyük Tuz Gölü gibi ciddi kuraklık tehdidi altındaki stratejik bölgelerde aktif olarak kullanılması planlanıyor. Doğru atmosferik şartlarda barajları, akarsuları ve yeraltı su kaynaklarını desteklemeyi amaçlayan söz konusu yöntem, küresel su krizine karşı son derece etkili bir çözüm seçeneği sunuyor.

Alaska testinde açıklanan veriler şimdilik şirket içi radar ölçümlerine dayanmaktadır. Sonuçların bağımsız bilimsel araştırmalarla doğrulanması neticesinde yöntemin fiili etkinliği ve sahada yarattığı katkı tam anlamıyla netlik kazanacak.