Geçen yıl başında göğüsleri normal boyuttayken her ay yaklaşık 750 gram büyümeye başlayan genç kadın, birkaç ay içinde göğüslerinin toplam ağırlığının 12 kiloyu bulduğunu belirtti. Bu hızlı büyüme sonucu ciddi sırt, boyun ve omuz ağrıları yaşayan Marcondes, zaman zaman tekerlekli sandalye bile kullanmak zorunda kaldı.

10 SAATLİK AMELİYAT; 10 KİLOLUK DOKU

Halk sağlığı sisteminde sıra beklerken yaşadığı acılar nedeniyle özel bir klinikte ameliyat olabilmek için bağış kampanyası başlatan Marcondes, 40.000 Brezilya reali (yaklaşık 7.200 dolar) topladı. Ekim ayında gerçekleşen 10 saatlik ameliyatta toplam 10 kilogram doku, göğüslerinden alındı.

SADECE 300 KİŞİDE GÖRÜLMÜŞ: GİGANTOMASTİ NEDİR?

Gigantomasti, meme dokusunun kontrolsüz ve aşırı büyümesiyle karakterize edilen nadir bir hastalık. Tıbbi literatürde yalnızca 300 civarında vaka kayıtlı. Genellikle hormonal değişimler veya bazı doğurganlık tedavileriyle ilişkilendiriliyor ancak Marcondes'te net bir neden saptanmadı.

Hastalık, göğüslerin toplam ağırlığının 2.5 kilogramı aşması durumunda tanımlanıyor. Uzmanlara göre bu durum hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıkıcı sonuçlara neden olabiliyor.

AMELİYAT SONRASI YENİ BAŞLANGIÇ

Günlük yaşamda ayakkabı bağlamak, ev temizliği yapmak hatta ayakta durmanın bile adeta işkenceye dönüştüğünü söyleyen Marcondes, CNN Brezilya'ya yaptığı açıklamada ameliyat sonrası özgüvenini kazandığını ve artık evlenmeye hazır olduğunu söyledi.

Doktorları ise göğüs dokusunun yeniden büyüme riski nedeniyle onu yakından izlemeye devam ediyor. Eğer büyüme tekrarlanırsa, son çare olarak çift taraflı mastektomi gündeme gelecek.