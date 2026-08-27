Genç bir diş hekiminin özel bir klinikte yaşadığı çalışma deneyimi, sosyal medyada gündem oldu. İşe başladıktan yaklaşık 36 saat sonra istifa eden hekim, klinikteki personel yetersizliği ve çalışma düzenine tepki gösterdi.

“DURUM BERBAT”

İki ayrı şubesi bulunan klinikte toplam 7 diş hekiminin çalıştığını belirten genç hekim, yalnızca bir asistanın bulunduğunu ifade etti. Çalışma koşullarının mesleki beklentilerinin oldukça dışında olduğunu söyleyen hekim, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Durum berbat, iki şube var. 7 diş hekimi 1 asistan çalışıyoruz. Muhasebecileri bile yok.”

Klinikte diş hekimlerine asgari ücret düzeyinde ödeme yapıldığını öne süren genç hekim, bunun yanı sıra hekimlerden farklı görevleri de üstlenmelerinin beklendiğini dile getirdi.

“HEM ASİSTAN HEM BANKOCU OLMANIZI İSTİYORLAR”

Klinikte kendisinden hekimlik görevinin yanı sıra asistanlık ve banko işlerini de yapmasının istendiğini belirten genç diş hekimi, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Diş hekimi alıp asgari ücret veriyorlar. Senden hem asistan olman hem bankocu olmanı istiyorlar. Ben anlamadım, bende mi problem var.”

Genç hekimin kısa süre içerisinde işten ayrılması, özellikle yeni mezun sağlık çalışanlarının özel sektörde karşılaştığı çalışma koşulları ve ücret politikalarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.