Musluğu açtığınızda suyun akması sıradan bir durum gibi gelebilir, ancak milyonlarca insan için temiz suya ulaşmak günlük hayatın en büyük sorunlarından biri. Öyle ki bazı ülkelerde aileler haftada yalnızca bir gün su alabiliyor, o gün de evlerindeki depoları doldurabilmek için gece boyunca uyanık kalıyor.

Üstelik su krizi yalnızca Afrika'nın kurak bölgelerinde yaşanmıyor. Avrupa'nın turizm merkezlerinden Amerika'nın büyük şehirlerine kadar pek çok yerleşim yeri ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya. İklim değişikliği, aşırı tüketim, kontrolsüz tarımsal sulama ve yanlış su yönetimi, krizi her geçen gün derinleştiriyor.

İşte su kaynakları hızla tükenen ve gelecekte çok daha büyük bir susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya olan 13 ülke...

1. İspanya

Avrupa'nın en gözde turizm destinasyonlarından İspanya, ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Ülke topraklarının yüzde 75'inden fazlasının çölleşme riski altında olduğu belirtiliyor. Özellikle Katalonya ve Endülüs bölgelerinde yaşanan kuraklık, barajlardaki su seviyelerini kritik noktalara kadar düşürdü.

Suların çekilmesiyle yıllar önce barajların altında kalan Orta Çağ kiliseleri, taş köprüler ve terk edilmiş köyler yeniden ortaya çıktı. Yetkililer, su tüketimini azaltmak için araba yıkama, havuz doldurma ve bahçe sulama gibi faaliyetlere kısıtlamalar getirdi. Costa Brava gibi turistik bölgelerde halka açık plaj duşları kapatıldı.

Kuraklık tarımı da vurdu. Avrupa'nın önemli meyve ve sebze tedarikçilerinden olan İspanya'da çiftçiler, üretimi sürdürebilmek için yeraltı sularına yöneldi. Ülkedeki yüz binlerce kaçak kuyunun su kaynaklarını daha da tükettiği belirtiliyor.

2. İtalya

İtalya'nın en önemli su kaynaklarından Po Nehri, kuraklık nedeniyle tarihinin en düşük seviyelerinden birine geriledi. Nehrin bazı bölümlerinde suların çekilmesiyle geniş kumluk alanlar ortaya çıkarken, yıllar önce batan gemiler ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bombalar gün yüzüne çıktı.

Po Nehri havzası, ülkenin tarımsal üretiminin yaklaşık üçte birini karşılıyor. Pirinç, makarna ve peynir üretimi açısından büyük önem taşıyan bölgedeki kuraklık, İtalya'nın gıda sektörünü de tehdit ediyor.

Su sıkıntısı Venedik'i de etkiledi. Kanallardaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle gondollar ve ambulans tekneleri zaman zaman çamura saplanarak hareket edemez hale geldi. Po Deltası'nda ise tatlı suyun azalması, denizden gelen tuzlu suyun iç kesimlere ilerlemesine ve tarım alanlarının zarar görmesine yol açtı.

3. ABD

Dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD de su krizinden kaçamıyor. Özellikle ülkenin güneybatısında Colorado Nehri'nin debisinin azalması, milyonlarca insanın su ihtiyacını tehdit ediyor.

40 milyondan fazla kişiye su sağlayan Colorado Nehri, aynı zamanda geniş tarım arazilerinin sulanmasında kullanılıyor. Nehir üzerindeki Hoover Barajı'nın oluşturduğu Mead Gölü'nde su seviyesi, tarihsel ortalamaların oldukça altına geriledi. Suların çekilmesiyle kıyılarda oluşan beyaz izler, gölün geçmişteki seviyesini gözler önüne seriyor.

Kuraklık nedeniyle tarım alanlarının sulanması giderek zorlaşırken, yetkililer çiftçilerin su kullanım haklarını satın almak için milyarlarca dolarlık kaynak ayırıyor. ABD'nin önündeki en büyük sorun ise şehirlerin içme suyu ihtiyacıyla tarımsal üretim arasında tercih yapmak zorunda kalması.

4. Birleşik Arap Emirlikleri

Dubai'nin gökdelenleri, lüks otelleri, yapay kayak merkezleri ve yemyeşil parkları, çölün ortasında kurulmuş görkemli bir yaşam sunuyor. Ancak bu ihtişamın arkasında ciddi bir su bağımlılığı bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde kalıcı nehirler bulunmazken yağış miktarı da oldukça düşük. Ülkede kullanılan tatlı suyun büyük bölümü, deniz suyunun arıtılmasıyla elde ediliyor. Bu tesisler yüksek miktarda enerji tüketirken ortaya çıkan yoğun tuzlu atıklar da deniz ekosistemi üzerinde baskı oluşturuyor.

Üstelik sistemin kesintiye uğraması halinde büyük şehirler ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Videoda aktarılan bilgilere göre Dubai'nin mevcut su rezervleri, arıtma tesislerinin devre dışı kalması durumunda yalnızca 48 saatlik ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde.

Ülke, su ihtiyacını karşılamak için bulut tohumlama gibi yapay yağış yöntemlerine de başvuruyor. Ancak bu yöntemler, uzun vadeli su güvenliği sorununu tek başına çözmeye yetmiyor.

5. Güney Afrika

Güney Afrika'nın Cape Town kenti, yakın geçmişte dünyanın en büyük su krizlerinden birinin eşiğine geldi. Dört milyondan fazla insanın yaşadığı şehirde uzun süren kuraklık, barajlardaki su seviyelerini kritik düzeye düşürdü.

Yetkililer, su kaynaklarının tamamen tükenmesi anlamına gelen "Sıfır Günü" senaryosuna karşı hazırlık yaptı. Kent sakinlerine günlük su tüketimlerini kişi başı 50 litreyle sınırlandırmaları çağrısında bulunuldu. Bu miktar, sıradan bir duş için harcanan suyun bile oldukça altında.

Şehirde su dağıtım noktaları oluşturulması ve olası bir kaosun önlenmesi için güvenlik önlemleri alınması gündeme geldi. Yağışların zamanında başlaması sayesinde Cape Town büyük bir felaketten kurtuldu. Ancak uzmanlar, benzer bir krizin yeniden yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

6. Meksika

Yaklaşık 22 milyon kişinin yaşadığı Mexico City, aynı anda hem sel hem de kuraklık tehlikesiyle mücadele ediyor. Şehir, su ihtiyacının önemli bölümünü yeraltı kaynaklarından karşılıyor. Ancak kontrolsüz su çekimi, yeraltı rezervlerini hızla tüketiyor.

Aşırı su kullanımı nedeniyle toprakta meydana gelen çökmeler, kentin altyapısını da tehdit ediyor. Bazı bölgelerde zeminin yılda 50 santimetreye kadar çöktüğü belirtiliyor. Binalarda çatlaklar oluşurken yollar ve kanalizasyon hatları da zarar görüyor.

Kuraklık dönemlerinde su şebekesindeki kesintiler nedeniyle tankerlerle su dağıtımı yapılıyor. Ancak su ticaretini kontrol eden yasa dışı gruplar, temiz suya erişimi daha da zorlaştırıyor. Kent sakinleri, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yüksek fiyatlarla su satın almak zorunda kalıyor.

7. Irak

Dicle ve Fırat nehirlerinin arasında kurulan Mezopotamya, binlerce yıl boyunca insanlık tarihinin en önemli medeniyetlerine ev sahipliği yaptı. Ancak bugün bölge, ciddi bir su kriziyle karşı karşıya.

Irak'ın iki büyük nehrindeki su miktarının son yıllarda önemli ölçüde azalması, tarım alanlarını ve yerleşim yerlerini tehdit ediyor. İklim değişikliğinin yanı sıra nehirlerin yukarı havzalarında inşa edilen barajlar da su akışını etkiliyor.

Özellikle ülkenin güneyindeki bataklık alanlarda suların çekilmesi, binlerce yıllık yaşam biçimini tehdit ediyor. Su kaynaklarının azalmasıyla toprak çatlıyor, hayvanlar susuzlukla mücadele ediyor ve çiftçiler geçim kaynaklarını kaybediyor.

Basra çevresinde ise tatlı suyun azalması, denizden gelen tuzlu suyun nehir yataklarına ilerlemesine neden oluyor. Bu durum içme suyu kaynaklarını kirletirken, halk sağlığı açısından da ciddi riskler yaratıyor.

8. Ürdün

Ürdün, dünyanın su kaynakları bakımından en yoksul ülkelerinden biri. Kişi başına düşen yıllık su miktarının uluslararası kritik eşiklerin çok altında olduğu ülkede, musluklardan akan suya sürekli erişmek mümkün değil.

Başkent Amman'da birçok eve haftada yalnızca bir gün su veriliyor. Bu nedenle aileler, çatılara yerleştirdikleri büyük depoları suyun verildiği gün doldurarak sonraki günlerdeki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Suriye ve Irak'taki çatışmalardan kaçan milyonlarca insanın ülkeye sığınması da mevcut su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdı. Öte yandan Ürdün'ün sınırındaki Ölü Deniz de hızla küçülüyor. Su seviyesinin düşmesiyle kıyı şeridinde derin obruklar oluşuyor ve bazı yollarla turistik tesisler zarar görüyor.

9. Mısır

Mısır'da yaşamın büyük bölümü Nil Nehri çevresinde şekilleniyor. Ülkenin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 97'sini karşılayan nehir, milyonlarca insanın içme suyu ve tarımsal üretim açısından en önemli kaynağı.

Ancak Etiyopya'nın Mavi Nil üzerinde inşa ettiği Büyük Rönesans Barajı, Mısır ile Etiyopya arasında ciddi bir su gerilimine neden oldu. Barajın doldurulması ve işletilmesi sırasında Nil'in aşağı havzasına ulaşan su miktarının azalabileceği endişesi, Mısır'da büyük kaygı yaratıyor.

Olası bir su kaybı, ülkenin tarım arazilerini ve milyonlarca çiftçinin geçimini doğrudan etkileyebilir. Nil üzerindeki anlaşmazlık, yalnızca iki ülkeyi değil, bölgenin genel istikrarını da tehdit eden önemli bir sorun haline gelmiş durumda.

10. Pakistan

240 milyondan fazla nüfusa sahip Pakistan, ciddi bir su kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıya. Ülkenin tarımı ve şehir yaşamı büyük ölçüde Himalayalar'daki buzullardan beslenen İndus Nehri'ne bağlı.

Küresel ısınma nedeniyle buzulların hızla erimesi, Pakistan'da önce büyük sellere, ardından uzun süreli kuraklıklara yol açıyor. Ülkenin en büyük kentlerinden Karaçi'de ise su dağıtım sistemi üzerindeki kontrol giderek daha büyük bir sorun haline geliyor.

Yasa dışı grupların ana su boru hatlarına müdahale ederek suyu depoladığı ve yüksek fiyatlarla yeniden sattığı belirtiliyor. Bu durum özellikle yoksul mahallelerde yaşayanların temiz suya ulaşmasını zorlaştırıyor.

11. Hindistan

Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da yüz milyonlarca insan temiz suya erişimde ciddi sorunlar yaşıyor. Yeni Delhi ve Bangalore gibi büyük şehirlerde yeraltı su kaynaklarının hızla tükenmesi, krizin boyutunu gözler önüne seriyor.

Ülkenin önemli sanayi merkezlerinden Chennai, yaşanan su krizinin en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Şehre su sağlayan dört büyük rezervuarın kurumasıyla hastaneler, oteller ve restoranlar ciddi sıkıntılar yaşadı. Bazı teknoloji şirketleri çalışanlarından evden çalışmalarını isterken, hastanelerde su gerektiren işlemler aksadı.

Kentteki su ihtiyacını karşılamak için yüzlerce kilometre öteden tankerlerle su taşındı. Su dağıtım noktalarında sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşurken, bidonlarını doldurmak isteyen insanlar arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

12. İran

İran, su kaynaklarının aşırı tüketimi ve yanlış yönetimi nedeniyle ciddi bir çevre felaketiyle karşı karşıya. Ülkede yıllar boyunca inşa edilen barajlar ve kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı, doğal rezervlerin hızla azalmasına yol açtı.

Özellikle Tahran ve İsfahan çevresinde yeraltı sularının aşırı çekilmesi, zeminde ciddi çökmelere neden oluyor. Bazı bölgelerde yılda 25 santimetreye ulaşan çökme, yolları, demir yollarını ve binaları tehdit ediyor.

Ülkenin önemli doğal alanlarından Urmiye Gölü de suyunun büyük bölümünü kaybederek kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kuruyan göl yatağından yükselen tuz ve toz fırtınaları, çevredeki tarım alanlarına ve insan sağlığına zarar veriyor. İsfahan'daki Zayenderud Nehri'nin kuruması ise çiftçilerin tepkisine ve protestolara neden oluyor.

13. Yemen

Listenin ilk sırasında, su krizinin günlük yaşamın en ağır gerçeklerinden biri haline geldiği Yemen bulunuyor. Ülke, doğal tatlı su kaynaklarının son derece sınırlı olması ve uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle büyük bir insani kriz yaşıyor.

Başkent Sana'da yeraltı su seviyeleri hızla düşerken, mevcut kuyuların birçoğu kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Üstelik ülkedeki sınırlı su kaynaklarının önemli bir bölümü, halkın temel ihtiyaçları yerine ticari amaçla yetiştirilen ve uyarıcı etkisi bulunan kat bitkisinin sulanmasında kullanılıyor.

Suya erişemeyen aileler, ihtiyaçlarını karşılamak için tankerlerden yüksek fiyatlarla su satın almak zorunda kalıyor. Çocuklar ise okula gitmek yerine bidonlarla su taşımak için saatler harcıyor. Uzmanların uyarılarına göre başkent Sana'nın yeraltı su kaynaklarının tükenmesi, milyonlarca insanı yaşadığı yeri terk etmek zorunda bırakabilecek bir felakete dönüşebilir.