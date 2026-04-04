Toho Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen yeni bir çalışma, Güneş'in evrimsel sürecinin Dünya üzerindeki yaşamı 1.000.002.021 yılına kadar sona erdireceğini öngörüyor. Bilim insanları, asıl yıkımın Güneş'in dünyayı yutmasından çok daha önce, iklimsel bir çöküşle başlayabileceği konusunda uyarıyor.

Güneş, yaklaşık 5 milyar yıl sonra hidrojen yakıtını tüketerek "Kırmızı Dev" evresine girecek. Araştırmacılar, bu devasa genişlemeden milyarlarca yıl önce, yani yaklaşık bir milyar yıl sonra, artan termal enerji ve gama ışınlarının Dünya'daki tüm organizmaları yok edeceğini belirtiyor. Güneş patlamalarıyla yayılan koronal kütle püskürmeleri, halihazırda modern dünyayı tehdit ediyor. Bu patlamalar radyo iletişimini, uydu operasyonlarını ve GPS sistemlerini devre dışı bırakma potansiyeline sahip.

MARS EN KRİTİK DURAK!

Mevcut durumda atmosferimiz bizi korusa da, milyonlarca yıl içinde güneş aktivitesindeki artışın bu korumayı aşabileceği öngörülüyor. Bilim insanları, insanlığın Samanyolu Galaksisi'ndeki diğer gezegenlere yayılabileceğini, bu süreçte Mars'ın ilk ve en kritik durak olacağını tahmin ediyor.

Milyar yıllık tahminlerin aksine, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve iklim bilimciler çok daha yakın bir tarihe işaret ediyor.

2030 Eşiği: Küresel sıcaklık artışının yarattığı yıkıcı etkinin 2030 gibi erken bir tarihte başlayabileceği tahmin ediliyor. Bu tarihten itibaren hastalıklara bağlı ölümlerin yılda 250.000 artması bekleniyor.

Holosen'in Sonu: İklim değişikliği, tarımsal hasatları ve doğal dengeyi bozarak insanlığı kritik bir hayatta kalma baskısı altına sokabilir.

Japon bilim insanlarının çalışması, evrensel ölçekte bir "son" çizse de, asıl mücadelenin önümüzdeki on yıllarda verileceğini gösteriyor. İnsanlık bir yandan Mars'ta yeni bir yuva ararken, diğer yandan mevcut yuvasını yaşanabilir tutmak için zamanla yarışıyor.