Fransa'nın Essex bölgesindeki küçük Stansted köyü, adını Londra Stansted Havalimanı’ndan almasına rağmen, havalimanının gürültüsünden ve kalabalığından uzak bir yaşam sunuyor. Nüfusu 500'ün altında olan bu sakin köyde, havalimanıyla paylaşılan isme rağmen uçaklar genellikle eski model olup, bölgeye çok az sayıda uçuş gerçekleşiyor.

Tarih severler için köyde birçok ilginç mekan bulunuyor. 1897 yılında kurulan Stansted Postanesi ve köyün merkezindeki görkemli Court Lodge malikanesi, köyün geçmişine dair önemli izler taşıyor. Ayrıca, St Mary’s Kilisesi de 1991’de yenilenen çanları ve 2015’te tamamlanan Cloisters uzantısıyla dikkat çekiyor.

Doğa severler için ise Kentish North Downs’taki patikalarda nefes kesici manzaralar eşliğinde yürüyüş yapma imkânı bulunuyor. Son dönemde köydeki emlak fiyatları düşüş göstermiş olsa da, Stansted hala cazip bir yaşam alanı sunuyor. 2023’te satılan mülklerin ortalama fiyatı 532.500 £ olarak kaydedilmiş ve önceki yıllara kıyasla önemli bir düşüş yaşanmış. Sakin ve huzurlu bir yaşam arayanlar için bu köy, ideal bir seçenek sunuyor.