Ticaret denizciliğinde bir tarama gemisinde görev yapan "Denizci Dean" isimli içerik üreticisi, akıllara durgunluk veren çalışma temposunu maaş kazancını anlattı. Denizde gemilerin güvenle geçebilmesi için su yollarındaki kum ve tortuları temizleme görevini yürüten yetenekli denizci, yılda sadece 6 ay çalıştığını ve faturalarını fazlasıyla ödeyecek bir gelire ulaştığını açıkladı.

6 AY ÇALIŞIP 6 AY YATIYOR

İş-yaşam dengesini mükemmel bir formüle oturtan genç denizci, 28 gün aralıksız gemide çalıştıktan sonra sonraki 28 günü tamamen evinde dinlenerek geçirdiğini belirtti. Yılın toplamda 6 ayında denizde olduğunu vurgulayan Dean, sektördeki tek gelir kaleminin günlük temel ücret olmadığını, ek ödemelerle kazancın devasa boyutlara ulaştığını ifade etti.

YILDA 3 MİLYON LİRA MAAŞ KAZANIYOR

Günde 446 dolar (21 bin 868 TL) temel ücret aldığını açıklayan Dean, denizcilik sektöründe para kazanmanın çok çeşitli yolları olduğunu açıkladı. Fazla mesai, izin ve bayram ödemelerinin bir araya gelerek yıllık toplam tutarı oluşturduğunu belirten genç denizcinin net kazanç dökümünü duyan kulaklarına inanamadı. Dean’ın günlük mesai ücreti 12.488 dolar (612 bin 344 TL) olurken, 6 ay sonunda kazandığı para ise 74.928 dolara (3 milyon 673 bin 749 TL) ulaşıyor.

‘5 MİLYON LİRA DA KAZANABİLİRİM AMA ÖZGÜRLÜĞÜMÜ TERCİH EDİYORUM’

Sektörde fazla mesai ve ilave kaynak işleri hariç net 90 bin dolardan fazla kazandığını itiraf eden Dean, yılın 8 ayını denizde geçiren meslektaşlarının yıllık 120 bin doların (5 milyon 884 bin123 TL) üzerinde gelir elde ettiğini belirtti. Ancak kendisinin daha fazla para yerine özgürlüğü seçtiğini söyleyen Dean, "8 ay çalışıp daha çok kazanabilirim ama istemiyorum. Ailemle vakit geçirmeyi ve özgürlüğümü seviyorum. Yılın sadece yarısında çalışıp 90 bin dolar kazanmak harika bir yaşam tarzı" açıklamasında bulundu.