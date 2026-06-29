Peru'da yerel bir sakin tarafından sadece 63 santimetre genişliğinde inşa edilen iki katlı ev, dünyanın en dar konutu olarak tescillenmek üzere resmi süreci başlattı. Alan yetersizliğine karşı rasyonel alan kullanımı amacıyla tasarlanan bu yapı, minimal mimari çalışmalarında yeni bir teknik örnek oluşturuyor.

63 SANTİMETRELİK EVİN İÇİNDE NELER YER ALIYOR?

Tasarımcısı Fabio Moreno tarafından inşa edilen ev, sıra dışı ölçülerine rağmen bir konutta bulunması gereken tüm temel fonksiyonel alanları bünyesinde barındırıyor. Dar yapının içerisinde banyo, mutfak, yemek odası, koridor, yatak odası, çalışma odası ve çamaşırhane bulunuyor.

İki katı birbirine bağlayan iki ayrı merdivenin yer aldığı bu tasarım, kısıtlı alanların en verimli şekilde nasıl değerlendirilebileceğini gösteriyor. Moreno, konfor duygusunun konutun büyüklüğüyle değil, mevcut alanı rasyonel kullanma yeteneğiyle ilgili olduğunu vurguluyor.

ZİYARET SÜRECİ VE REKOR BAŞVURUSU NASIL İLERLİYOR?

Aukalyami kentinin merkez meydanının karşısında konumlanan yapı, dışarıdan gelen ziyaretçilerin incelemesine açık tutuluyor. Ancak binanın aşırı dar mimari yapısı nedeniyle, birden fazla kişinin aynı anda iç mekanları gezmesi fiziken mümkün olmuyor.

Moreno, yapının resmiyet kazanması için Guinness Rekorlar Kitabı'na teknik dokümanlarla birlikte başvurusunu teslim etti. Hakem heyetinin yapacağı resmi ölçümler ve mimari analizlerin ardından rekorun onaylanması bekleniyor.