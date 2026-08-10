Japonya'da "tavşan adası" olarak tanınan Okunoshima Adası'nda ziyaretçilerin yoğun beslemesi nedeniyle kontrolden çıkan tavşan nüfusunun yerel ekosistemi ve yaban hayatını olumsuz etkilediği bildirildi.

Zielona gazetesinin aktardığı bilgilere göre, adada yaşayan hayvanlar yerli tür olmayıp 1972 yılında salınan 8 çift evcil tavşandan türeyen yabanileşmiş Avrupa tavşanlarından oluşuyor. Bölgedeki turizm hareketliliğinin artmasıyla birlikte hayvan nüfusunda da belirgin bir artış kaydedildi.

TAVAŞAN NÜFUSU 1000'İN ÜZERİNE ÇIKTI

2008-2015 yılları arasında adayı ziyaret eden turist sayısının ikiye katlanması ve taşınan gıda miktarının artması sonucu tavşan nüfusu 1000'in üzerine çıktı. Araştırmacılar, adadaki doğal bitki örtüsünün yalnızca 175 ile 287 arasında tavşanı beslemeye yetecek kapasitede olduğunu, buna karşın sadece 2017 yılında adaya dışarıdan yaklaşık 27 ton yiyecek getirildiğini hesapladı.

COVID-19 pandemisi döneminde turist ziyaretlerinin azalmasıyla tavşan nüfusunun düşüşe geçmesi, popülasyonun doğrudan insan desteğine bağımlı hale geldiğini ortaya koydu.

YÜKSEK TAVŞAN NÜFUSU DİKKAT ÇEKİYOR

Yüksek tavşan nüfusu adadaki bitki örtüsünü de değiştirdi. Ağaçların alt dallarının ve taban vegetasyonunun tüketilmesi sonucu adada "tavşan çizgisi" olarak adlandırılan alanlar oluştu. Tavşanların bulunmadığı komşu Kokunoshima Adası'nda yoğun çalı altı örtüsü korunurken, Okunoshima'da gıda yetersizliği nedeniyle tavşanların ortanca ve zakkum gibi zehirli bitkileri tüketmeye başladığı gözlendi.

Adaya bırakılan gıda atıklarının karga, çaylak ve yaban domuzlarını da bölgeye çektiği tespiti yapıldı. İskele çevresinde biriken gıdalar nedeniyle bölgeye yaklaşan yaban domuzlarının zamanla canlı tavşanlara saldırdığı vakalar kayıtlara geçti. Araştırmacılar, besleme faaliyetlerinin yanı sıra popülasyon yoğunluğunun türler arası teması artırarak bu tür davranış değişikliklerine zemin hazırladığını ifade etti. Uzmanlar, sorunun temelinde insan eliyle beslenen yüksek tavşan nüfusunun yattığına dikkat çekti.