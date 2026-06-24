Çin’in güneydoğusundaki Fujian Eyaleti’nde yer alan Longyan Garı’nda gerçekleştirilen geniş kapsamlı altyapı çalışmasıyla, bölgedeki 7 saatlik tren yolculuğu süresi 90 dakikaya indirildi. Yaklaşık 8,5 saat süren gece operasyonunda 1.500'den fazla demiryolu işçisi görev yaptı.

Resmi raporlardan edinilen bilgilere göre, mevcut yolcu istasyonunu modernize etmek ve burayı Longyan ile Nanping şehirlerini birbirine bağlayan yeni inşa edilmiş 246 kilometrelik demiryolu hattına entegre etmek amacıyla yürütülen çalışmada yedi çalışma treni, 23 ekskavatör ve yedi uzman ekip eş zamanlı olarak faaliyet gösterdi.

Aylarca süren simülasyon ve planlama çalışmalarının ardından hayata geçirilen operasyon nedeniyle bölgedeki normal tren seferleri sadece tek bir gece durduruldu.

ULUSAL DEMİRYOLU AĞI GENİŞLETİLİYOR

Ocak 2018'de fiziki yapımı tamamlanan proje, ülkenin genel demiryolu ağı genişleme hedefleri kapsamında değerlendiriliyor. Resmi verilere göre; 2025 yılının sonunda Çin’in ulusal demiryolu ağı, 50.000 kilometreden fazlası yüksek hızlı hat olmak üzere toplamda yaklaşık 165.000 kilometreye ulaştı.

2030'lu yıllarda resmi planlamalar, hat uzunluğunun toplamda 180.000 kilometreye, yüksek hızlı hatların ise 60.000 kilometreye çıkarılmasını öngörüyor. Çin demiryolu işletmecisi, 2030 yılına kadar şebekenin yaklaşık beşte dördünün elektrikli hale getirilmesini hedefliyor.