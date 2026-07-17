Siz 9 yaşındayken en büyük meşguliyetiniz neydi? Muhtemelen sokakta oynamak ya da bilgisayar oyunlarının başında vakit geçirmekti. Ancak ABD’nin Illinois eyaletindeki küçük bir kasabada yaşayan Anderson Taylor, tam da bu yaşta adını altın harflerle dünya tarihine yazdırdı. Dinozorlara olan tutkusu sayesinde kendi müzesini kuran küçük deha, Guinness Dünya Rekorları tarafından "dünyanın en genç erkek müze küratörü" olarak resmen tescillendi.

Cambridge kasabasında yaşayan ve henüz 9 yaş 340 günlükken kendi müzesinin kapılarını açan Anderson Taylor, akranlarından çok farklı bir çocukluk yaşıyor. 10 Ağustos 2024’te kurduğu Cambridge Doğa Tarihi Müzesi’nin hem tek sahibi hem de küratörü olan Anderson, fosillerden minerallere, tarihi eserlerden eğitici doğa sergilerine kadar oldukça zengin bir koleksiyonu ziyaretçilerle buluşturuyor.

GEZİDE BAŞLAYAN BÜYÜK TUTKU

Peki, ilkokul çağındaki bir çocuğun aklına müze kurma fikri nereden geldi? Anderson’ın doğaya, fosillere ve en çok da dinozorlara olan ilgisi aslında kendisini bildi bileli var. Ancak bu tutkunun somut bir projeye dönüşmesi, ailesiyle birlikte çıktığı bir İskoçya seyahatinde gerçekleşmiş.

Oradaki meşhur Staffin Dinozor Müzesi’ni gezen küçük çocuk, gördüklerinden o kadar etkilenmiş ki eve döner dönmez kendi müzesini kurmak için kolları sıvamış.

"Hayatım boyunca dinozorlara ve fosillere ilgi duydum. İskoçya gezisinde gördüğüm o küçük müze, bana bu hayali gerçeğe dönüştürmek için ihtiyacım olan ilhamı verdi." — Anderson Taylor

ESKİ İTFAİYE BİNASINDAN MÜZEYE

Hayal kurmak kolay olsa da, 9 yaşında bir çocuk için belediye ve resmi kurumlarla resmi görüşmeler yapmak hiç de kolay bir iş değildi. Ancak Anderson vazgeçmedi. Belediye binasına giderek yetkililerle defalarca görüşmeler yaptı ve onları ne kadar kararlı olduğuna ikna etti.

Sonunda kasaba yönetimi, eskiden itfaiye binası ve köy konağı olarak kullanılan boş bir binayı Anderson'ın kullanımına tahsis etti. Binayı bulduktan sonra süreç adeta çorap söküğü gibi geldi. Çevredeki insanların ve koleksiyonerlerin desteğiyle sergileme vitrinleri ve tarihi eserler toplanmaya başladı. Yaklaşık bir aylık yoğun bir fon arayışı ve hazırlık aşamasının ardından, Cambridge Doğa Tarihi Müzesi kapılarını tüm dünyaya açtı.

Bugün yerel halkın ve çevre bölgelerden gelen meraklıların uğrak noktası olan bu müze, azmin ve büyük hayaller kurmanın yaşla hiçbir ilgisi olmadığını tüm dünyaya kanıtlıyor.