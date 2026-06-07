ABD’de açıklanan güçlü istihdam verileri sonrasında altın fiyatları ve diğer değerli metaller haftanın son işlem gününde sert düşüş kaydetti.

Beklentilerin üzerinde gelen istihdam verileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gitmek yerine faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

24 MART'TA BU YANA EN SERT DÜŞÜŞ

Spot altının ons fiyatı yüzde 4'e yakın düşüşle 4 bin 311 dolara gerilerken, seans içinde 24 Mart'tan beri en düşük seviyesini gördü. Altın haftalık bazda ise yaklaşık yüzde 4,6 değer kaybetti.

Gram altında ons altında görülen sert düşüşün etkisiyle haftalık bazda yüzde 5'e yakın kayıpla 6 bin 381 liraya geriledi.

İSTİHDAM RAKAMLARI BEKLENTİYİ AŞTI

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tarım dışı istihdam mayıs ayında 172 bin kişi artmış gösterdi. Nisan ayına ilişkin veri ise 179 bine revize edildi. Piyasanın beklentisi 85 bin kişilik artış olması yönündeydi.

Güçlü istihdam verilerinin ardından ABD Hazine tahvili getirileri yükselişe geçti. Faiz getirisi olmayan altının elde tutulma maliyetinin artması da fiyatlar üzerinde ek baskı oluşturdu.

ALTIN ORTA DOĞU GERİLİMİ İLE YÜZDE 17 GERİLEDİ

ABD destekli İran savaşı şubat ayı sonunda başlamasından beri altın fiyatları yüzde 17’nin üzerinde gerileme gösterdi.

Çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyon endişelerini artırması, yatırımcıların Fed’in sıkı para politikasını daha uzun süre sürdüreceği beklentisini güçlendirdi.

DİĞER DEĞERLİ METALLER SERT DÜŞTÜ

Spot gümüş yüzde 6,8 düşüşle 68,86 dolara, platin yüzde 5,9 kayıpla 1.788,49 dolara ve paladyum yüzde 5,9 düşüşle 1.242,50 dolara kadar sert düşüş yaşadı.

Üç değerli metal de haftayı derin kayıpla kapattı.

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